Come sta Olivera? Spunta l’sms inviato allo staff del Napoli

Come sta Mathias Olivera? Anche lui è stato fermato da un infortunio in nazionale. Spunta il messaggio del calciatore uruguaiano.

Destano preoccupazione le condizioni di Mathias Olivera: il giocatore del Napoli nel corso di Uruguay-Ecuador è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Olivera era partito titolare ed è rimasto in campo per 87′ (0-0 risultato finale), salvo poi doversi fermare proprio a causa di un infortunio.

È stato lo stesso esterno del Napoli a richiamare l’attenzione della panchina uruguaiana, chiedendo cosi il cambio. Non solo Lobotka, dunque, desta preoccupazione in casa partenopea. Ma come sta Olivera? In queste ore stanno arrivano novità riguardo proprio le condizioni del giocatore uruguaiano.

Infortunio Olivera, spunta l’sms e le rassicurazioni dall’Uruguay

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, Olivera sarebbe andato incontro ad un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo sicuramente contro l’Empoli. Al tempo stesso, però, è stato lo stesso giocatore a rassicurare lo staff azzurro inviando un messaggio dal ritiro dell’Uruguay.

“Non ho nulla di grave”, avrebbe scritto Olivera lasciando così intendere che il problema muscolare dovrebbe essere facilmente superabile. Al netto di questo, però, Olivera dovrà essere valutato attentamente una volta rientrato in Italia.

Leonardo Spinazzola sta scaldando i motori: sarà lui a scendere in campo contro l’Empoli, cosi come Billy Gilmour prenderà il posto dell’infortunato Lobotka che non sarà a disposizione contro la compagine toscana.