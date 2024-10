Verso Napoli-Lecce, clamorosa iniziativa dei tifosi: succederà al Maradona!

La stagione del Napoli è iniziata al meglio, motivo per il quale c’è grande attesa da parte dei tifosi. Di seguito l’iniziativa per la sfida contro il Lecce.

La sosta per le Nazionali è ormai terminata, con i giocatori che son pronti a fare ritorno nei rispettivi club. Infatti, nel prossimo weekend tornerà la Serie A e lo farà col botto. Al momento, a guidare la classifica è il Napoli di Antonio Conte con due lunghezze di vantaggio sull’Inter e tre sulla Juventus. Il tutto ha portato tanto entusiasmo nell’ambiente azzurro, motivo per il quale la squadra è sostenuta in modo cruciale dai propri tifosi. Quest’ultimi, dopo un’annata difficile vogliono tornare a gioire e son desiderosi di farlo nel proprio tempio: lo stadio Diego Armando Maradona.

Ad attendere il Napoli, però, c’è la sfida contro l’Empoli che andrà in scena domenica 20 ottobre alle ore 12.30. Il match in programma al Castellani sarà tutt’altro che semplice, vista l’importante inizio di stagione della squadra capitanata da D’Aversa. Oltre al match valevole per l’ottava giornata di Serie A, i tifosi del Napoli hanno iniziato a pensare anche alla partita contro il Lecce che andrà in scena il 26 ottobre allo stadio Maradona. Non a caso, sono emersi importanti dettagli sulla vendita dei biglietti per l’occasione.

Napoli-Lecce, il Maradona è già sold out: i dettagli sull’incredibile vendita

Il Napoli è atteso da un tour de force molto importante in Serie A. Prima di entrare nel periodo “critico”, gli azzurri di Antonio Conte avranno due match “abbordabili” contro Empoli e Lecce. Il primo è in programma domenica alle ore 12.30, mentre il secondo si giocherà il prossimo 26 ottobre alle ore 15. I tifosi azzurri, infatti, son già proiettati sulla prossima sfida interna contro i pugliesi. Come visibile su “TicketOne” lo stadio Diego Armando Maradona è già sold out per l’importante occasione. La risposta dai sostenitori è arrivata in molto molto veloce, visto l’ottimo momento di forma della squadra.

I risultati della squadra fanno ben sperare i tifosi, i quali continueranno a sostenere i propri beniamini. Infatti, per la sfida contro il Lecce ci sarà il pubblico delle grandi occasioni vista l’importanza del momento. A tal proposito, non ci sono più posti disponibili per assistere alla partita dall’impianto di Fuorigrotta. Quella dei sostenitori azzurri suona come una vera e propria dimostrazione d’amore, vista l’incredibile vendita dei tagliandi che si è conclusa in pochissimo tempo e con largo anticipo.