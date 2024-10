Napoli, finalmente una gioia per Conte: l’annuncio in diretta

Dopo due notizie negative, finalmente arriva una buona notizia per Conte in vista della prossima partita Empoli-Napoli. Di seguito le novità

Torna la Serie A dopo la sosta per la pausa delle nazionali. Il Napoli dovrà affrontare una trasferta non semplice, domenica alle ore 12.30. Infatti, in programma per l’ottava giornata di campionato la squadra partenopea giocherà contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, squadra rivelazione di quest’anno che ha fermato Roma e Juve.

Empoli-Napoli, Gilmour subito a disposizione

Antonio Conte ha un unico obiettivo per le prossime partite di campionato: Vincere. Per questo motivo, con i giocatori rimasti a Napoli, ha lavorato duramente in campo per i prossimi incontri, in attesa dell’arrivo dei nazionali. Finalmente, l’allenatore può sorridere dopo le due notizie negative che riguardavano l’infortunio di Lobotka e Olivera. Infatti, come riportato poco fa da Carlo Alvino nel corso di Porompomperoperò su Radio Kiss Kiss Billy Gilmour è già atterrato in Italia.

Il giocatore Billy Gilmour è tornato in Italia oggi. Secondo Alvino, infatti, c’è attesa per gli esami di Lobotka, che può riposare perché è pronto Billy Gilmour. Il giocatore scozzese ha giocato ieri contro il Portogallo ed è già atterrato a Napoli. Ottime notizie quindi per Conte che può averlo subito a disposizione in vista della prossima partita.