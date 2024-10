Napoli, Conte è in emergenza: altro titolare out contro l’Empoli

Il Napoli di Conte è in emergenza. Dopo Lobotka, infatti, il tecnico pugliese dovrà fare a meno di un altro titolare.

Dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, nel prossimo weekend tornerà il campionato di Serie A. Ed il Napoli capolista ha in calendario una gara davvero molto insidiosa. I partenopei, infatti, giocheranno domenica prossima contro l’Empoli guidato da Roberto D’Aversa.

Il team toscano, di fatto, è una delle sorprese di questo campionato, soprattutto grazie alla sua ottima fase difensiva. Basti pensare che, nonostante il ko rimediato contro la Lazio prima della sosta, l’Empoli ha la seconda miglior difesa del campionato dietro alla Juve. Il Napoli, dunque, dovrà prestare la massima attenzione domenica prossima. Anche perché, oltre a Lobotka, Antonio Conte dovrà fare a meno anche di un altro titolare.

Napoli, Meret salterà anche la trasferta di Empoli: il portiere non ha ancora recuperato

Come quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, anche Alex Meret non ci sarà per la trasferta del Castellani. L’estremo difensore, di fatto, non ha recuperato ancora dall’infortunio subito all’adduttore durante la sfida contro la Juventus dello scorso dello scorso 21 settembre.

Contro l’Empoli, dunque, la porta del Napoli sarà difesa ancora una volta da Elia Caprile: Quest’ultimo, quindi, giocherà anche contro la sua squadra, visto che l’anno scorso ha giocato in prestito con il team toscano. Meret, di fatto, dovrebbe rientrare per la sfida del Maradona contro il Lecce.