“McTominay lavoratore vero”: l’ex United indica le due qualità dello scozzese

Scott McTominay è uno degli uomini copertina del nuovo Napoli targato Conte: ecco le sue due migliori qualità secondo l’ex Manchester United

Acquistato praticamente allo scadere, Scott McTominay si è subito ambientato a Napoli. Ha fatto esplodere il Maradona in due circostanze, segnando praticamente subito dal suo ingresso in Napoli-Palermo, e contro il Como dopo solo 25 secondi dall’inizio del match.

Oltretutto, lo scozzese sta dimostrando di avere qualità fuori dal normale per il campionato italiano. Senza dubbio ruba l’occhio. E l’ha rubato anche ad un ex Manchester United, vecchia promessa del calcio italiano. Infatti, Federico Macheda ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del centrocampista numero 8 azzurro: “Lo conosco, quando io giocavo in prima squadra al Manchester United, lui era un under 16. All’epoca non aveva la fisicità di adesso, ma si vedeva che era un bravissimo ragazzo – sostiene l’attaccante, ora in forza all’Asteras Tripolis in Grecia – Quando cambi campionato non è facile e l’approccio che ha avuto dimostra la sua voglia e capacità di accettare nuove sfide”.

Inoltre, Macheda ha sottolineato che McTominay sia “un calciatore tutto fare. Bravo ad inserirsi in zona gol e in fase di non possesso”. E poi ha aggiunto: “È un lavoratore vero“. L’esatto motivo per cui Antonio Conte l’ha voluto al Napoli.