Empoli-Napoli, Conte è avvisato: il messaggio è netto

La sfida contro l’Empoli si avvicina e il calciatore azzurro avvisa Conte: messaggio netto e sfida lanciata al Napoli.

In casa Napoli l’obiettivo è solo uno: continuare sulla scia di quanto fatto vedere nelle ultime gare. La squadra di Antonio Conte sta continuando a crescere e dopo la brutta botta subita all’esordio contro il Verona ha subito voltato pagina, conquistando cinque vittorie ed un pareggio nelle sei gare seguenti. Un bottino che ha permesso agli azzurri di guardare tutti dall’alto durante la sosta, ma che rappresenta solo l’inizio.

La squadra azzurra vuole continuare a mettere in cascina punti importanti, soprattutto in vista del complicatissimo calendario che avrà inizio a partire dalla decima giornata. La testa per il momento è rivolta all’insidiosissima trasferta di Empoli, squadra che concede pochissimo all’avversario e ancora imbattuta in questo avvio di stagione. A parlare della sfida ci ha pensato Giuseppe Pezzella, terzino del club toscano e protagonista di un avvio di stagione importante, che ha voluto mandare un messaggio chiaro al Napoli e ad Antonio Conte.

Empoli-Napoli, Pezzella avvisa Conte: “Deve temere la nostra organizzazione”

La sfida tra Empoli e Napoli si avvicina. Giuseppe Pezzella, terzino della squadra toscana che tanto bene ha fatto in questo avvio di stagione, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, parlando anche della gara che attende la squadra di Roberto D’Aversa nel prossimo turno di campionato. Il terzino italiano conosce la grandezza della squadra allenata da Antonio Conte ma ha voluto sottolineare i punti forti del suo Empoli e l’obiettivo di continuare a fare punti:

Il Napoli è una squadra fortissima con un grande allenatore, verrà qui per vincere. Però, come abbiamo dimostrato in questa stagione, possiamo fare risultato anche con le grandi. Noi del Napoli dobbiamo temere un po’ tutto, ma sempre con la consapevolezza dei nostri mezzi. Il Napoli, invece, deve temere la nostra organizzazione e il nostro spirito di sacrificio. Perché l’Empoli è tosto, organizzato e consapevole.

Pezzella ha parlato anche dell’amore che prova nei confronti della città di Napoli e non solo. Il terzino italiano è infatti cresciuto nel capoluogo campano ed è anche un grande tifoso azzurro: