Conte “stravede” per l’attaccante di Serie A: ha segnato anche al Napoli

Antonio Conte stravede per un attaccante di Serie A che ha già segnato al suo Napoli: ecco perché sarebbe perfetto per la squadra azzurra

Non c’è mai fine al calciomercato e anche quando tutto sembra andare liscio come l’olio, la dirigenza e gli scout sono pronti a cogliere le opportunità. Il Napoli, ad esempio, sembra essere al momento soddisfatto del suo organico. Antonio Conte ormai conosce i suoi ragazzi ed è felicissimo del loro atteggiamento. La rosa è stata più o meno rivoluzionata, ma la sensazione è che possa cambiare ancora molto anche prossimamente.

Intanto, da settimane si accostano nuovi profili al club azzurro. Specialmente in attacco. C’è un giocatore che piace allo staff e in particolare ad Antonio Conte e che attualmente sta disputando il suo primo campionato di Serie A. Il retroscena raccontato da Marco Parolo non lascia dubbi.

Parolo, il paragone su Bonny: “Il Lukaku di Pecchia”

In un’intervista rilasciata a Parmalive, l’ex centrocampista della Lazio ha parlato dell’attaccante gialloblu: “Ero curioso di vedere Bonny all’opera in questo campionato e sta dimostrando un immenso potenziale”. Poi il paragone importante: “Io lo definisco il Lukaku di Pecchia“.

Fino a questo momento, il centravanti francese ha collezionato sette presenze in Serie A e ha messo a segno due reti, una proprio contro il Napoli al Maradona. In quella circostanza, realizzò la prima marcatura dell’incontro su calcio di rigore. Gli azzurri, poi, rimontarono clamorosamente nel finale, anche grazie all’espulsione di Suzuki per fallo fuori area su Neres. A decidere quella terza giornata di campionato fu la zuccata di Anguissa, su assist di Neres.

Poi Parolo ha proseguito rispondendo alla domanda di mercato, sui rumors che vedono Bonny legato al club azzurro: “Faticherei vederlo assieme a Romelu Lukaku, perché hanno caratteristiche che si assomigliano tantissimo – spiega il commentatore di DAZN – A mio parere, Conte stravede tantissimo per Bonny e sono convinto che se il Napoli decidesse di puntare su questo attaccante farebbe un grandissimo colpo. Con un allenatore come Conte lo andrei a prendere subito”.

Ange-Yoan, classe 2003, è ancora legato al Parma fino al 2027. Il suo valore di mercato continuerà a crescere nell’arco di tutta la stagione, essendo il titolare di una squadra che obiettivamente può togliersi buone soddisfazioni. Lui, per ora, sta confermando di essere un giocatore valido per questa categoria. Ma dovrà confermarsi e continuare a segnare gol e assistere i compagni. Solo così potrà fare il salto di qualità sperato. Magari dalla prossima estate, o chissà…anche prima.