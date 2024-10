Napoli-Atalanta, info e dettagli per l’acquisto dei biglietti: c’è l’annuncio ufficiale del club

Negli ultimi minuti, il Napoli ha reso nota la modalità di acquisto dei biglietti per il match contro i. Di seguito le info.

La Serie A sta per tornare e lo farà con un vero e proprio tour de force. Il Napoli sfiderà Empoli, Lecce, Milan e infine Atalanta nelle prossime quattro partite. Proprio per il match contro i bergamaschi c’era molta attesa per l’annuncio legato alla vendita dei biglietti. Infatti, la società azzurra ha comunicato tutte le info tramite un comunicato ufficiale.

Il match tra Napoli e Atalanta andrà in scena il prossimo 3 novembre allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti sarà divisa in due diverse fasi. Di seguito il comunicato della società azzurra che spiega le modalità e le tempistiche per l’acquisto dei tagliandi.

Napoli-Atalanta, biglietti in vendita da domani: le ultime

La società azzurra tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ha spiegato le modalità d’acquisto dei biglietti e non solo. Di seguito l’annuncio.

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 15 Ottobre 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà domenica 3 Novembre alle ore 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona”. “La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato”.

FASE 1 Settore Intero Fidelity Under 30 CURVE INFERIORI 25 € 20 € CURVE SUPERIORI 40 € 35 € DISTINTI INFERIORI 50 € 40 € DISTINTI SUPERIORI 65 € 55 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 75 € 60 € TRIBUNA NISIDA 90 € 70 € TRIBUNA POSILLIPO 105 € 80 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 120 € 95 €

FASE 2

Settore Intero Vendita Libera Under 30 CURVE INFERIORI 30 € 20 € CURVE SUPERIORI 45 € 35 € DISTINTI INFERIORI 60 € 40 € DISTINTI SUPERIORI 75 € 55 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 € 60 € TRIBUNA NISIDA 100 € 70 € TRIBUNA POSILLIPO 115 € 80 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 € 95 €