Italia-Israele, Spalletti ha deciso la formazione: le scelte su Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori

Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti ha diramato la formazione ufficiale per la sfida di questa sera tra Italia e Israele, incrocio valido per la UEFA Nations League.

L’Italia torna di nuovo in campo dopo il pareggio per 2-2 contro il Belgio, nell’ultima partita di UEFA Nations League. Questa volta la squadra avversaria della Nazionale azzurra sarà Israele: gli uomini del Commissario Tecnico Luciano Spalletti hanno l’obiettivo di continuare sul periodo positivo dopo l’estate travagliata a causa di un Campionato Europeo tutt’altro che da ricordare. Anche nella sfida contro il Belgio, l’Italia ha ben impressionato fino all’espulsione di Lorenzo Pellegrini, che ha inevitabilmente condizionato il prosieguo della sfida.

L’approccio alla gara avuto contro la rappresentativa capitanata dal CT Domenica Tedesco dovrà essere replicato anche contro Israele: il livello dell’avversario, in questo caso, è sicuramente più basso, ma è chiaro che non sono ammesse distrazioni per evitare di perdere per strada punti potenzialmente decisivi. A quali uomini si affida l’ex Napoli Spalletti per la partita di questa sera? In questi minuti è stata diramata la formazione ufficiale, con il CT che ha sciolto ogni riserva anche sui tre calciatori di proprietà della SSC Napoli (Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori).

UEFA Nations League, Raspadori dal 1′ contro Israele: la formazione dell’Italia

Proprio in questi istanti è arrivato l’annuncio della formazione ufficiale della Nazionale Italiana, che questa sera affronterà Israele nella sfida valida per la UEFA Nations League.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è pronto a scendere nuovamente in campo da braccetto destro nella difesa a tre, schieramento ormai abituale per Luciano Spalletti. In campo dal primo minuto anche Giacomo Raspadori che, in occasione dell’ultima sfida contro il Belgio, era partito solamente dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Panchina per Alessandro Buongiorno: il difensore ex Torino era stato già escluso nell’ultima partita contro il Belgio.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. CT. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct Ben Shimon

Partita che, a causa del delicato contesto internazionale, è tenuta particolarmente sott’occhio da parte delle forze dell’ordine: Udine è difatti blindata, per evitare ogni tipo di disordine che possa mettere a repentaglio gli spettatori che saranno presenti per la sfida tra Italia e Israele.