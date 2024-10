Verso Empoli-Napoli, Conte pronto a sorprendere: titolarissimo a rischio

La prossima sfida tra Empoli e Napoli può dire molto sulle ambizioni della squadra di Antonio Conte: quest’ultimo valuta almeno una novità di formazione.

Manca poco meno di una settimana dal ritorno in campo per il Napoli, che si sta godendo questa seconda sosta per le Nazionali al primo posto in classifica, in solitaria. Un segnale che ha riacceso l’entusiasmo in casa azzurra dopo un’annata, quella dello scorso anno, che ha lasciato diverse scorie nell’ambiente. Sembrano essere ormai lontano i ricordi delle tante delusioni che hanno portato la compagine partenopea a chiudere la Serie A 2023 – 2024 addirittura al decimo posto.

Tra i vari flashback negativi dell’anno scorso, c’è anche la trasferta di Empoli, da sempre non agevole per la squadra azzurra. Contro i toscani, nella sfida in programma per domenica prossima, c’è la possibilità di scacciare via ulteriormente tali ricordi. L’obiettivo è quello di proseguire sull’ottimo stato di forma palesato nelle ultime uscite in campionato, tanto da valere l’allungo al vertice della classifica.

Antonio Conte cambierà qualcosa nella formazione titolare? Al netto della partita contro il Palermo di Coppa Italia, in cui il turnover l’ha fatta da padrona, il tecnico leccese si è grossomodo affidato quasi sempre al solito undici titolare. Contro l’Empoli, però, potrebbe esserci una novità a sorpresa, legata a Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, con quest’ultimo pronto a partire dal primo minuto di gioco a discapito dell’ex Getafe.

Ultime Napoli Calcio, Olivera verso la panchina? Le ultime sulla formazione

Leonardo Spinazzola potrebbe essere il titolare a sorpresa per la sfida tra l’Empoli e il Napoli, in programma per domenica prossima, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A.

L’ex Roma e Juventus può essere la sorpresa dal primo minuto, in seguito ai dubbi legati alle condizioni di Mathias Olivera. Il terzino sarà uno degli ultimi a rientrare dal Sudamerica – dove è impegnato con il suo Uruguay – e per questo potrebbe essere non al meglio per la sfida contro l’Empoli. Al netto dell’altro ballottaggio in porta (Caprile in vantaggio su Meret, che continua intanto il suo percorso di recupero dall’infortunio), la formazione non dovrebbe vedere altre sorprese. Pochi dubbi anche sul sistema di gioco: dovrebbe infatti esserci di nuovo la conferma della difesa a quattro, divenuta ormai abituale con l’arrivo di Scott McTominay, vero e proprio uomo ovunque e instancabile per la squadra partenopea.