Non solo Balotelli: il Genoa ci ha provato anche per un ex Napoli

Non solo Mario Balotelli nel mirino del Genoa: anche un ex Napoli è stato seguito dal club ligure in questi giorni.

In queste ore sta tenendo banco il possibile ritorno di Mario Balotelli in Serie A. L’attaccante nelle scorse settimane ha rilasciato un’intervista del DAZN, lasciandosi andare a diverse dichiarazioni: tra queste anche il sogno di tornare in Serie A, rimettersi in gioco e provare a dimostrare di poter essere ancora decisivo.

Lo stesso Mario aveva ammesso di stare aspettando la chiamata giusta, quella che gli avrebbe regalato gli stimoli per poter finalmente mettersi in gioco nuovamente. Niente è definito, per Balotelli la possibilità di poter giocare col Genoa fino a giugno sembra molto concreta ma gli accordi non sono chiusi e si sta ancora lavorando per definire il tutto.

Genoa, non solo Balotelli: anche un ex Napoli era finito nel mirino

Il Genoa vive una situazione particolare, con Gilardino che si ritrova una squadra piena di infortuni e giocatori che non stanno riuscendo ad esprimere al meglio la sua idea di gioco. Ecco perché il club si sta guardando attorno attingendo anche dal mercato degli svincolati.

Oltre a quello di Balotelli, c’è stato anche un altro profilo attenzionato dal Grifone: Adam Ounas, infatti, era finito nel mirino del Genoa insieme a Ben Yedder, stando a quanto raccontato da Sportitalia; per entrambi, però, i costi risultavano particolarmente proibiti, e cosi il club ligure ha optato per Pereiro, in attesa di capire se e quando si sbloccherà definitivamente l’operazione Balotelli.