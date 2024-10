Napoli Basket, disastro a Sassari: Fobbs e Bendzius firmano la prima vittoria della Dinamo

Trasferta a Sassari per il Napoli Basket di Igor Milicic, match valido per la terza giornata di LBA: resoconto e tabellino del match

Terzo KO in campionato per il Napoli Basket di Milicic. Il quarto stagionale di fila contando le Final four di Supercoppa. Sassari in grandissima giornata non sbaglia un colpo e chiude praticamente la gara a fine terzo quarto. Solo panchina per Pangos, fermato da un fastidio muscolare durante la settimana.

Primo quarto

Tanti errori da tre nei primi 5 minuti di gioco, ma tanti rimbalzi offensivi per Napoli che si tiene attaccata alla Dinamo Sassari. Copeland fatica ad entrare in ritmo, mentre Sokolowski fa ricordare ai tifosi azzurri quanto fosse importante fuori dall’arco. Bomba di Fobbs, risponde Copeland con un’altra tripla. Bendzius caldissimo chiude il primo quarto a 10 punti con due triple. Nel primo quarto le percentuali della squadra di Milicic sono deludenti: 45% da 2, solo 14 da 3%. Più cinici i padroni di casa. 28-16

Secondo quarto

Toté prova a dare una svegliata ai suoi realizzando i primi quattro punti del secondo quarto e costringe Markovic a chiamare timeout. Sale la pressione degli azzurri e di conseguenza diminuiscono le percentuali di Sassari. Finalmente entra in gara Copeland, con otto punti di fila in un paio di minuti. Poi cambia il corso del secondo quarto. Napoli si adagia e Sassari torna a +12 dopo la tripla di Cappelletti. Milicic ferma il tempo per interrompere il ritmo della Dinamo. Troppo passivi gli azzurri in fase difensiva. La zona, però, non funziona e Bendzius sale a 12 punti. Manning in grandissima difficoltà nelle due fasi, specialmente quando veste i panni del play, tant’è che Napoli registra 6 palle perse. Il lituano conferma la sua grande giornata: dalla media, marcato e fuori equilibrio realizza due punti sulla sirena. 50-38.

Terzo quarto

Pessimo inizio del terzo quarto per Napoli. Copeland e Toté sbagliano completamente il pick and roll e perdono palla, ma a preoccupare è l’atteggiamento di tutta la squadra. Altri quattro punti per i sardi, dopo un minuto subito timeout. Massimo vantaggio per Sassari, +20 dopo un altro canestro di Bendzius, letale dentro e fuori dall’area. Coach Milicic sconsolato in panchina, richiama i suoi e ferma il tempo con una nuova sospensione: dopo 3 minuti, azzurri ancora a zero. Bruttissima gestione del pallone in attacco. Fobbs continua a macinare punti, Sassari fluida nella manovra offensiva. Williams sblocca Napoli dopo oltre 5 minuti, ma i problemi in difesa restano: troppe rotazioni sbagliate, c’è sempre un tiratore dall’arco libero. Gli stessi problemi che si sono visti anche contro Venezia. Trucchetti porta a +30 Sassari con una tripla dall’angolo, alla prima palla toccata in partita. La fotografia della giornata è il contropiede facile sbagliato da Williams, con Renfro che dall’altra parte schiaccia in alley-oop su assist no-look di Cappelletti. 77-45

Quarto quarto

Woldetensae e Treier provano con un sussulto a chiudere la gara dignitosamente. Sassari abbassa la percentuale da tre con qualche errore in forzatura. Blackout per i ragazzi di Markovic che subiscono un parziale di 15-0. Ma il vantaggio è troppo ampio per pensare ad una rimonta. Malissimo Napoli al sesto minuto, quando Toté sbaglia un libero e nessuno si accorge di Bibbins a metà campo, solo senza marcatura. Dinamo supera i 90 punti, Ranfro si concede il lusso di una seconda super schiacciata. Toté schiaccia due volte di fila: in alley-oop e in transizione. Prima vittoria stagionale per Sassari, malissimo Napoli che fa almeno 3 passi indietro rispetto alle ultime sconfitte. L’assenza di Pangos, forse, si è fatta sentire. 94-76.

Tabellino

Dinamo Sassari: Fobbs 21, Bendzius 18, Renfro 12 Halilovic 10, Sokolowski 9, Cappelletti 7, Bibbins 6, Trucchetti 5, Veronesi 4, Vincini 2;

Napoli Basket: Toté 16, Copeland 14, Manning 13, Williams 10, Treier 9, Woldetensae 5, De Nicolao 3, Saccoccia 3, Biar 2, Dreznjak 1.