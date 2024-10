Mercato Napoli, si sogna il colpaccio a zero: piace anche a Inter e Juve

Il Napoli tiene d’occhio le varie occasioni sul mercato: c’è un possibile affare a parametro zero che stuzzica la fantasia dei tifosi azzurri. Occhi sull’obiettivo di Inter e Juve.

I tifosi si coccolano il nuovo Napoli di Antonio Conte: i primissimi mesi dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sulla panchina del club partenopeo sono stati caratterizzati da risultati importanti, così come sottolineato dal primo posto in solitaria in classifica dopo sette giornate di campionato disputate. Gli sforzi compiuti dalla società in sede di calciomercato stanno sortendo gli effetti sperati, con una squadra che è rimasta di alto livello, malgrado la mancata qualificazione alle Coppe Europee per questa stagione.

Tuttavia, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è già al lavoro per individuare le possibili occasione di mercato per il futuro. Non è affatto un mistero che l’organico vada ancora puntellato, motivo per cui l’uomo mercato del club partenopeo tiene d’occhio diversi nomi. Tra i calciatori che sta attirando l’interesse dai vari top club in giro per l’Europa è Jonathan David, calciatore che al termine della stagione potrebbe liberarsi a parametro zero dal Lille. Le sue qualità sono note a tutti, ragion per cui è caccia all’occasione a titolo gratuito.

Ultime calciomercato Napoli, gli azzurri monitorano David: le ultime

Jonathan David è il nome che sta tenendo banco tra i club più importanti d’Europa in vista della prossima estate. O, per meglio dire, già per il prossimo febbraio, termine dal quale l’attaccante canadese potrà firmare un pre contratto con l’eventuale sua nuova squadra.

A fare il punto della situazione è il portale Tuttomercatoweb.com, secondo cui anche il Napoli tiene d’occhio la situazione. Il suo nome, negli ultimi tempi, è stato accostato all’Inter. Di seguito, quanto riportato:

“Visto che il mercato non può dare certezze assolute, l’Inter è sempre attenta a quelle che potrebbero diventare occasioni interessanti. Tenendo presente che sempre nel settore offensivo Arnautovic e Correa sono in scadenza di contratto. Una delle opzioni è sicuramente Jonathan David, che a giugno si libererà dal Lille ed è seguito con interesse anche da Juventus e Napoli. Sul canadese ci sono anche Barcellona e Newcastle”.

David è un nome seguito da molto tempo dal Napoli, fin dal momento in cui a guidare le operazioni di mercato del club azzurro negli scorsi anni era l’ex Cristiano Giuntoli, ora dirigente della Juventus.