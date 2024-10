“Lo Scudetto più lottato? Col Napoli di Sarri”: la rivelazione dell’ex Juve

Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus, è intervenuto al Festival dello Sport: un tuffo nel passato ricordando anche il Napoli di Sarri.

Che il Napoli di Sarri abbia dato concretamente del filo da torcere a tutta la Serie A, questo è un dato di fatto che viene raccontato dalla storia. La squadra azzurra con l’allenatore toscano in panchina è riuscita davvero a costruire un alone leggendario attorno sé, facendosi ricordare come una squadra in grado di esprimersi con un calcio spettacolare.

Poi l’annata che molto ricordo con un forte amaro in bocca, quella dei 91 punti che non bastarono al Napoli per conquistare lo Scudetto, andato poi alla Juventus. In quella Juventus giocava anche Giorgio Chiellini, ospite al Festival dello Sport insieme ad altri campioni come Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci.

Chiellini ricorda il Napoli di Sarri

Proprio Chiellini, nel corso del suo intervento al Festival dello Sport, è tornato indietro nel tempo rievocando proprio quel Napoli di Sarri: “Lo scudetto più lottato è stato quello vinto sul Napoli di Sarri”, ha detto Chiellini di fronte a cronisti ed ospiti presenti all’evento.

“Dopo Napoli, eravamo convinti sarebbe stata dura, ma dopo aver vinto a San Siro eravamo consapevoli della vittoria”, ha ancora detto Chiellini. Un’annata che ancora oggi i tifosi del Napoli ricordano con rammarico e soprattutto con impresse nella memoria le polemiche legate proprio a quell’Inter-Juventus che di fatto decise l’intera stagione.