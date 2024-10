Gilmour da applausi, dichiarazione d’amore bellissima per Napoli: l’intervista

Billy Gilmour ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale Scozzese: il centrocampista ha avuto modo di parlare del suo impatto con Napoli e non solo.

Il mercato intrapreso dal Napoli in questa sessione di calciomercato è stato senza dubbio importante: tanti acquisti per una squadra, come quella di Antonio Conte, che è a caccia di nuove soddisfazioni dopo un’annata, quella dello scorso anno, da dimenticare. Tra i calciatori su cui il club di Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare, sotto evidente indicazione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, c’è Billy Gilmour, centrocampista arrivato proprio nelle ultime ore di mercato dal Brighton.

Il giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale Scozzese, con cui è impegnato nel corso di questa seconda sosta della stagione per gli impegni internazionali. Parole davvero straordinarie da parte del centrocampista, che non ha avuto molto spazio in questa prima parte di stagione ma ha ben impressionato Antonio Conte, così come ammesso da quest’ultimo in una delle sue ultime conferenze stampa.

News SSC Napoli, Gilmour: “Amo la città”, poi il retroscena tutto da ridere

Billy Gilmour, centrocampista di proprietà della SSC Napoli, ha avuto modo di parlare della sua nuova avventura nell’intervista rilasciata ai canali social della Scozia.

“Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza con il Napoli, è una città straordinaria che vive di calcio. Questo succede anche in Scozia”, ha dichiarato l’ex Brighton nel corso dell’intervista in questione. Poi ha aggiunto: “La Premier per me è stata sempre un sogno, ma appena ho avuto la possibilità di avere un’esperienza fuori, non ho avuto dubbi sul volermi confrontare con una nuova realtà. Le mie aspettative su Napoli sono superate: abbiamo fatto una grande partenza. Poi vedere tutta quell’atmosfera nelle prime partite in casa…”.

Gilmour, inoltre, è tornato sul retroscena legato a Roberto De Zerbi, già svelato in una delle sue prime uscite ai canali della SSC Napoli: “Prima di venire a Napoli ho parlato con lui e mi ha consigliato di accettare. Mi aveva detto che avrei amato la città e mi sarei trovato benissimo e in effetti aveva ragione”.

Quanto prima, il centrocampista vorrà conoscere meglio anche la città: “Le prime due settimane a Napoli sono stato in albergo, avevo il mare di fronte, le barche, gli yatch. Non ho ancora visitato il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli ma quando tornerò lì ci andrò”.

Infine, una battuta tutta da ridere sulla città: “Guidare a Napoli? Non l’ho ancora, ma penso che non lo farò. In strada ci sono due corsie ma guidano come ce ne fossero quattro (ride, ndr)”.