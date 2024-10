Rinnovo Kvara, nuova data per l’appuntamento con l’agente: quando potrebbe sbloccarsi l’affare

Il rinnovo di Kvaratskhelia resta un tema in casa Napoli: fissata una nuova data per l’appuntamento con l’agente del calciatore

Con un Napoli primo in classifica avere brutti pensieri per la testa non è così scontato. Ma i tifosi azzurri non sono ancora tranquillissimi quando si parla di rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha iniziato la stagione con numeri positivi, ma non tutte le prestazioni sono state all’altezza del suo nome e qualcuno ha collegato questo rendimento e, soprattutto, il suo nervosismo, proprio alla questione contrattuale.

Kvara ha smentito indirettamente questa ipotesi pubblicando la foto del suo piede dopo la gara col Como: gonfio e dolorante. L’atteggiamento degli avversari e la poca tutela da parte degli arbitri ha portato allo stato di insofferenza da parte del numero 77, che ora è in ritiro con la sua Georgia per le partite di Nations League.

Kvara verso il rinnovo? Spunta una data per l’incontro

La trattativa per il prolungamento e l’adeguamento del contratto di Kvaratskhelia non è ancora entrata nel vivo. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato di come Giovanni Manna avesse incontrato Mamuka Jugeli, agente del giocatore, senza però chiudere concretamente l’affare. Le parti sono ancora a lavoro per limare le distanze.

Il Napoli vorrebbe offrire al giocatore 5 milioni di euro, mentre l’entourage vorrebbe arrivare ad incassarne tra gli 8 e i 9. Il punto di incontro potrebbe essere 6, gli stessi che percepisce Romelu Lukaku oggi. Stando a quanto riferito dal Mattino, le parti potrebbe ridiscuterne dopo la sosta per le nazionali, quando Kvara rientrerà in Italia.

L’ipotesi più accreditata è il periodo che trascorrerà tra fine ottobre e gli inizi di novembre, quando gli azzurri saranno impegnati nelle due trasferte di San Siro contro Milan e Inter. Potrebbero essere giorni decisivi per la tanto attesa fumata bianca su una storia che non dovrà trasformarsi in una telenovela.