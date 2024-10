Tifosi Napoli, spunta la decisione sulle trasferte di Empoli e Milano: avete saputo?

Fari puntati sulle prossime due trasferte del Napoli, contro l’Empoli e contro il Milan. La squadra di Antonio Conte potrà contare sui propri tifosi? Spunta la decisione.

Il Napoli sta respirando nuovamente grande entusiasmo in questa seconda sosta della stagione per le Nazionali, con ben dodici calciatori impegnati con le rispettive rappresentative. Antonio Conte può contare ormai su un gruppo compatto e che sta man mano sta assorbendo sempre più i dettami tecnico – tattici dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, che dalla difesa a tre è passato man mano a uno schieramento a quattro, complice anche l’arrivo in azzurro di Scott McTominay.

I pensieri di Conte sono già dediti alla prossima partita di campionato contro l’Empoli, in programma non appena terminerà la sosta per le Nazionali ora in corso. Per l’occasione, ci saranno i tifosi del Napoli in seguito ai propri beniamini? L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione a tal riguardo, svelando anche quello che può essere lo scenario in vista dell’altra trasferta dopo Empoli, quella contro il Milan a Milano. Arrivano novità importanti, con gli organi competenti che sono pronti ad aprire – e allo stesso tenere sott’occhio, in vista proprio della trasferta di Milano – il settore ospiti del Castellani.

Serie A, si va verso l’ok per la trasferta a Empoli: cosa trapela su Milan – Napoli

Stando a quanto si evince dall’edizione odierna de Il Mattino, il Viminale è pronto ad aprire la trasferta del prossimo 20 ottobre di Empoli ai tifosi del Napoli residenti nella provincia partenopea.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo:

“Il Viminale starebbe per concedere una notevole apertura ai tifosi del Napoli: nonostante la gara interrotta a Cagliari per il lancio di petardi e fumogeni, il braccio di ferro con la prefettura di Torino e il seguente divieto di partire per lo Juventus Stadium, l’Osserva-torio va verso l’apertura della trasferta a Empoli per i tifosi azzurri residenti a Napoli. Una valutazione che tiene in conto anche del provvedimento del Tar del Piemonte e che verrà completata nelle prossime ore, quando verrà adottato il provvedimento decisivo ma il via libera del Ministero dell’Interno appare scontato”.

Occasione, la medesima, in cui il tifo partenopeo sarà monitorato: nel caso in cui non dovessero esserci intoppi, l’Osservatorio non avrebbe esitazioni ad adottare restrizioni in vista della trasferta contro il Milan.