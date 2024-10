“Meglio di Zielinski”: Napoli, la sentenza fa sognare Conte

In queste ultime ore bisogna registrare una sentenza spiazzante che riguarda sia Scott McTominay che Piotr Zielinski.

Dopo aver battuto il Monza di Alessandro Nesta, il Napoli ha sconfitto prima della sosta anche il Como. La squadra di Cesc Fabrega, infatti, è stata battuta con un risultato finale di 3-1, ma gli azzurri hanno dovuto soffrire un bel po’ prima di riuscire a portare a casa tre punti davvero fondamentali. Con questo successo, di fatto, il team partenopeo ha confermato il proprio primato in classifica.

Anzi, il Napoli ha anche aumentato il proprio vantaggio sul secondo posto. Dietro agli azzurri, considerando il pari rimediato all’Allianz Stadium dalla Juve di Thiago Motta contro il Cagliari, c’è adesso a due punti l’Inter di Simone Inzaghi. Tra le fila nerazzurre c’è anche l’ex calciatore partenopeo Piotr Zielinski, il quale è stato protagonista di una sentenza che avrà fatto sicuramente piacere allo stesso Conte.

Napoli, il giornalista Mimmo Malfitano è netto: “McTominay può far meglio di Piotr Zielinski”

Il giornalista Mimmo Malfitano, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Marte’, ha infatti parlato così di Scott McTominay, accostandolo proprio all’attuale centrocampista dell’Inter: “Il giocatore scozzese può sia dare un aiuto importante alla prima punta che modificare l’intero schema azzurro a partita in corso. Io farei cadere la scelta sul 4-3-3, visto che McTominay ha grandi qualità nell’inserirsi e, almeno per me, può essere meglio di Zielinski per ciò che il calciatore polacco ha dato allo schema tattico del Napoli”.

Il giornalista ha poi parlato anche di Lukaku: “Se farà tra i 20 ed i 25 gol, la squadra di Conte riuscirà a vincere lo scudetto. Con queste cifre, infatti, le reti del belga saranno decisive anche nelle partite importanti”. Queste parole di Mimmo Malfitano, di fatto, hanno subito scatenato tantissime polemiche tra i tifosi azzurri.

Piotr Zielinski, con i suoi alti e bassi, è stato sicuramente uno dei perni degli ultimi anni del Napoli, riuscendo anche a vincere il terzo scudetto della storia della squadra partenopea. Anche se bisogna dire che Scott McTominay promette sicuramente di essere uno dei calciatori di Antonio Conte che farà più sognare i tifosi del Napoli.

Basti pensare che i sostenitori del Manchester United ancora devono farsi capaci dell’addio del centrocampista scozzese. Lo stesso Erik ten Hag, infatti, è ancora molto criticato per aver detto sì alla cessione di Scott McTominay.