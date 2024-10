Napoli su Casadei, parla il calciatore: “Dopo aver parlato con Maresca…”

E’ stato uno dei calciatori accostati al Napoli nel corso della finestra estiva di calciomercato: Cesare Casadei ha rotto il silenzio.

Cesare Casadei è stato uno dei calciatori accostati al Napoli durante l’ultima finestra di calciomercato. Centrocampista di grande qualità, in molti avrebbero ben accolto il suo arrivo nella rosa azzurra con Antonio Conte che sarebbe stato in grado di valorizzarne le grandi doti tecniche e tattiche. Casadei alla fine è rimasto al Chelsea, con la speranza di poter trovare una dimensione ben consolidata con i blues dopo aver maturato esperienze importanti con Reading e Leicester.

Casadei resta, però, uno dei calciatori maggiormente attenzione da parte di diversi club europei. Anche Juventus e Milan sono state accostate al giocatore nel corso degli scorsi mesi, e è stato lo stesso centrocampista classe 2003 a rispondere sull’argomento nel corso di un’intervista ai microfoni di Tuttosport.

Napoli-Casadei, il calciatore risponde sul mercato

“Napoli, Juve e Milan su di me? Dopo aver parlato con l’allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione di restare sarebbe stata la migliore. Maresca mi ha detto cosa ne pensa, non ho avuto dubbi”, ha detto Casadei sulle colonne di Tuttosport.

“Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale. Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. Lo spirito di competizione è stato proprio uno dei motivi per cui ho deciso di non andar via”, ha ancora detto il calciatore. Parole chiare, che al momento sembra chiudano ad una possibile cessione nell’immediato futuro.