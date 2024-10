Milan, Theo sarà out contro il Napoli? Arriva la sentenza UFFICIALE

Arriva la sentenza ufficiale in merito a Theo Hernandez, espulso al termine del match tra Fiorentina e Milan. La decisione riguarda anche il Napoli, avversario dei rossoneri tra tre turni.

Il Napoli si gode il suo primato in classifica, pur consapevole che servirà restare con i piedi per terra, per evitare di complicarsi la vita. Già, anche perché tra qualche giornata il calendario della Serie A non sarà molto agevole per la squadra di Antonio Conte. Tra tre turni, il club partenopeo dovrà giocarsela con il Milan, nella prima di una lunga serie di scontri diretti che potrebbero indirizzare la stagione della squadra azzurra. In attesa della grande sfida in questione (in programma per il 29 ottobre, alle ore 20:45), arriva l’annuncio legato a Theo Hernandez.

Per quanto concerne l’esterno francese, c’erano dubbi circa la sua disponibilità, vista l’espulsione rimediata nel finale dell’ultima sfida contro la Fiorentina per aver inveito contro il direttore di gara. In questi minuti è arrivata la sentenza da parte del Giudice Sportivo, che si è espresso sulla misura della squalifica comminata all’ex Real Madrid. Theo Hernandez sarà disponibile per Milan – Napoli? Questa è la domanda che da giorni i tifosi del Napoli si stanno ponendo. Ma, stando alla decisione della giustizia sportiva, arrivata proprio in questi istanti, Paulo Fonseca potrà contare anche su di lui.

Serie A, solo due giornate per Theo Hernandez: ci sarà contro il Napoli

Theo Hernandez sarà disponibile per la sfida tra Milan e Napoli. Lo si evince dalla sentenza del giudice sportivo, che ha inflitto all’esterno della Nazionale Francese due giornata di squalifica.

Tale provvedimento si è reso necessario – si legge dal dispositivo – “per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”. Il calciatore rossonero salterà le prossime due sfide del campionato di Serie A del Diavolo, contro Udinese e Bologna, mentre rientrerà proprio per il big match contro il Napoli di Antonio Conte, in programma allo stadio San Siro per il prossimo 29 ottobre.

Paulo Fonseca, dunque, può tirare un sospiro di sollievo e potrà fare leva su un calciatore che per lui è fondamentale: una notizia che, a distanza di ventuno giorni dall’incrocio tra le due compagini, accende un match che è sostanzialmente un classico della storia della Serie A e che potrà dire molto sulle ambizioni delle due squadre per questa stagione.