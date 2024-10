Buffon provoca: “Il Napoli con Conte? Non ne parlo”. Ecco cosa disse a giugno

La provocazione di Gigi Buffon che evita di parlare del Napoli di Conte primo in classifica: ecco che cosa disse a giugno

Nella Juventus di Antonio Conte c’era anche Gigi Buffon, uno dei leader di quella squadra che ha poi iniziato la striscia di nove Scudetti di fila. L’ex portiere è attualmente un punto di riferimento della Nazionale, nonché scelto da Spalletti come capo-delegazione degli Azzurri. Un ruolo di responsabilità, che in precedenza era stato ricoperto da personalità importanti come Gigi Riva e Luca Vialli.

In occasione dell’evento “Stati generali del Calcio” fatto a Bologna, Buffon è tornato a commentare il campionato e alla domanda su Antonio Conte ed il Napoli ha lanciato una provocazione alla stampa: “Non parlo ora, facile dirlo adesso. Sentite cosa ho detto a giugno”. Orgoglioso, fiero del suo “pronostico” fatto con ampio anticipo, Gigi era sicuro che il tecnico salentino avrebbe portato nuova linfa agli Azzurri. Ma cosa disse esattamente qualche mese fa?

Buffon e la previsione sul Napoli di Conte

A giugno, Gianluigi Buffon era stato invitato al Festival dello Sport a Parma e alla domanda sulla grande novità dell’estate, rispose con sicurezza: “Cosa penso del Napoli di Conte? Se va male arriva secondo“. Era estremamente presto per dare giudizi, non si conoscevano neanche gli eventuali colpi di mercato che sarebbero arrivati, ma l’ex portierone della Nazionale era certo: “Molto bello che ci sia stata questa unione tra la passione e il colore di Napoli e il carisma e la passione di Conte. Ne può uscire un bel mix”.

Ma Buffon non si fermò qui, perché in merito alla riflessione sull’assenza delle coppe europee, specificò che “I calciatori del Napoli faranno un’esperienza unica con Conte visto che si alleneranno per una settimana intera, posso assicurarlo. Qualcosa di vicino al mistico”. E in effetti, in questo avvio stagionale, sembra che Gigi abbia centrato il punto. La formazione azzurra, nonostante il calendario fosse abbordabile, è riuscita a fallire il meno possibile, senza però dimenticare la prima sconfitta a Verona. E attualmente si trova al primo posto in classifica. La stagione è lunghissima, ma Conte ha impostato ottime basi per riportare il Napoli alto.

Il secondo posto, stando agli obiettivi societari, sarebbe un grande traguardo dopo un solo anno con Antonio Conte. C’è da dire, però, che la piazza inizia a sognare in grande. Il mister prova a tenere la squadra con i piedi per terra, ma sono pressioni alle quali i calciatori devono abituarsi.