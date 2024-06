“Se Conte va male…”: Napoli, la sentenza di Buffon sul futuro

Gianluigi Buffon ha analizzato l’approdo di Antonio Conte al Napoli. Le parole dell’ex calciatore sul neo condottiero azzurro.

Il Napoli ha ingaggiato Antonio Conte per ripartire dopo la stagione deludente. La firma sul contratto è arrivata negli ultimi giorni, motivo per il quale l’allenatore italiano ha già iniziato il proprio programma alla Corte del Vesuvio. L’obiettivo è ridare alla squadra la giusta consapevolezza, in modo tale da tornare a competere ad alti livelli in Italia e non solo.

Antonio Conte vanta una mentalità vincente, motivo per il quale porta con sé tante garanzie che dovranno poi essere confermata sul mercato e non solo. L’ex Juventus ha individuato quali sono i reparti da rinforzare, ma ciò nonostante, la società vanta una fiduciosa senza limiti nei confronti del condottiero. Nelle ultime ore, anche diversi esperti hanno analizzato l’approdo in Campania. Tra questi c’è anche Gianluigi Buffon, il quale ha provato quantomeno a sottolineare l’importanza di tale colpo.

Buffon: “Il Napoli arriva almeno secondo con Conte in panchina”

Il passaggio di Antonio Conte al Napoli rappresenta un chiaro messaggio per l’intero campionato. Come riportato da “TuttoSport.com” Gianluigi Buffon è tra gli ospiti del Festival della Serie A che si è tenuto questa mattina a Parma. L’ex calciatore ha analizzato la situazione legata al club azzurro e non solo. Di seguito le sue parole.

“Io credo che il prossimo anno se tutto va male, il Napoli arriva almeno secondo. Credo che l’unione tra la passione di Antonio Conte e il colori della città sia un giusto matrimonio. I ragazzi faranno un’esperienza unica, quasi mastodontica. Posso assicurare che ne varrà assolutamente la pena”.

Le parole dell’ex calciatore della Juventus suonano come una “vittoria” per Napoli e il Napoli. Infatti, fin dall’annuncio, la piazza si è schierata al fianco del nuovo condottiero che si troverà a lavorare con tutto l’amore del popolo e non solo.

Alla Corte del Vesuvio c’è la volontà di intraprendere un percorso importante, come già sottolineato dal presidente De Laurentiis nelle ultime ore. Infatti, gli azzurri proveranno a ritrovare un successo importante dopo l’incredibile stagione fallimentare.