Mercato Napoli, Manna lavora per la corsia destra: due nomi già per gennaio

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della situazione in casa Napoli. A gennaio potrebbero esserci dei movimenti.

Giovanni Manna sa bene che la squadra azzurra non è completa, non nella sua interezza. La mancata cessione di Victor Osimhen, ed il tempo speso per provare a chiudere la faccenda, hanno ovviamente occupato del tempo prezioso per permettere al direttore sportivo di chiudere tutte le questioni in sospeso. Ne rimane una che riguarda evidentemente la corsia destra.

Il Napoli da quel lato è numericamente scoperto, ed ecco perchè il club azzurro potrebbe decidere di operare sul mercato in tempi. Già a gennaio, tra l’altro, gli azzurri potrebbero concretamente provare l’assalto e decidere di mettere le mani su elementi magari già avvicinati nel corso dell’edizione estiva di calciomercato 2024.

Napoli, mercato per la corsia destra

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato proprio della situazione in casa Napoli nel corso del suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb. Ceccarini ha specificato come il club partenopeo potrebbe concretamente attivarsi già a gennaio per regalare ad Antonio Conte un esterno di tutto rispetto.

“Che Ebimbe sia un profilo monitorato non ci sono dubbi. L’esterno dell’Eintracht era entrato nella lista del Napoli già in estate poi però l’operazione non è andata avanti perché non c’erano le condizioni giuste. Resta da capire cosa potrà succedere a gennaio. Di sicuro non è l’unica ipotesi. Tchatchoua del Verona è infatti un altro giocatore che sta facendo molto bene. È cresciuto davvero tanto da quando è arrivato a Verona un anno fa. Il Napoli lo sta seguendo e rimane alla finestra”, ha detto Ceccarini.