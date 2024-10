“L’impatto è stato devastante”, a Napoli nessuno come lui: annuncio incredibile sull’azzurro!

Prosegue il magico momento del Napoli. La vittoria contro il Como è un chiaro segnale al campionato italiano e non solo.

Il Napoli batte il Como e ottiene l’ennesima vittoria stagionale. Il successo contro i lombardi permette agli uomini di Antonio Conte di volare a +4 sulla Juventus, con i bianconeri che hanno una partita in meno da giocare contro il Cagliari. Intanto, però, la classifica parla chiaro e sottolinea le qualità dei partenopei. L’inizio di stagione è stato ottimale, ancor più a causa del mercato imbastito dalla società. Quest’ultima ha creato una squadra molto competitiva, e ciò è stato possibile grazie agli investimenti mirati.

Tra i colpi più attesi c’era Romelu Lukaku. Quest’ultimo, è stato accostato al Napoli fin dall’arrivo di Antonio Conte, il quale vanta un rapporto ottimo con il calciatore. L’esperienza all’Inter ha “fortificato” i due protagonisti, i quali adesso vogliono fare bene a alla Corte del Vesuvio. L’allenatore ha già trasmesso i suoi concetti alla squadra, mentre l’attaccante continua a segnare e giocare per la squadra. Infatti, gli assist fin qui forniti risultano molto utili ai fini del risultato finale.

Lukaku già decisivo per il Napoli: l’analisi sulle prestazioni

Romelu Lukaku è fondamentale per il Napoli. Big Room è arrivato in Campania con aspettative molto alte a causa delle sue qualità e ancor più del suo passato, in modo particolare all’Inter dove ha raggiunto traguardi molto importanti proprio con Antonio Conte. Intanto, l’attaccante ha già iniziato a regalare gioie ai tifosi partenopei. Come riportati da “Il Corriere dello Sport” l’impatto in Campania è stato a dir poco devastante. Al momento ha segnato tre reti e fornito cinque assist in sei partite stagionali. Quindi, i numeri parlano di un gol fatto o procurato ogni 45′ minuti.

Il calciatore non ha ancora raggiunto la sua condizione fisica ottimale, ma al momento ciò che sta fornendo al Napoli è molto importante ai fini della classifica. La vittoria contro il Como è molto chiara: un gol e due assist. Oltre a ciò, però, è stato anche un match sporco all’interno del quale ha lottato con sacrificio e astuzia. Il belga è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia del Napoli da quando la Serie A è tornata a venti squadre. Si tratta ovviamente di un dato storico.