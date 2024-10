Il gol lampo e non solo, McTominay conferma un altro dato super: di cosa si tratta

Scott McTominay sempre più trascinatore del Napoli: un dato conferma quello che è il suo ruolo chiave nello scacchiere messo a punto dal tecnico Antonio Conte.

I primi mesi di lavoro di Antonio Conte alla guida del Napoli stanno portando già i primi frutti: anche sotto ammissione dello stesso tecnico salentino, era impensabile soltanto qualche settimana fa ipotizzare un primo posto in solitaria, malgrado si è ancora alle fasi iniziali di stagione. I tre punti soffiati al Como, squadra comunque capace di impensierire per buona parte del match gli azzurri, sono un ulteriore segnale di sfida al resto della Serie A, al di là delle mosse dialettiche portate avanti dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale nel corso delle ultime conferenze stampa.

Protagonista di questo inizio di stagione è sicuramente Scott McTominay: lo scozzese (arrivato nella scorsa estate dal Manchester United, ndr) fin da subito ha dimostrato di che pasta è fatto, con una duttilità tecnico – tattica che oggi è una delle armi in favore di Antonio Conte. L’uomo giusto al momento giusto: a dimostrarlo sono anche i continui dati positivi fatti registrare nelle primissime uscite dell’ex United con la maglia del club di Aurelio De Laurentiis. Non solo il gol dopo pochi secondi (il terzo più veloce nell’era dei tre punti), ma McTominay ha fatto registrare l’ennesimo dato importante, legato al numero di km percorsi nel corso della sfida contro il Como.

Statistiche SSC Napoli, McTominay macina-chilometri: il dato contro il Como è super

Grande protagonista anche contro il Como, per il gol messo a segno e non solo, Scott McTominay impressiona per il suo impatto in Serie A, considerando che ha messo fin da subito in mostra le sue grandi qualità.

McTominay è il giocatore che, in occasione di Napoli – Como, ha percorso più chilometri di qualsiasi altro calciatore in campo (8,128 km). Dietro di lui, c’è il suo compagno di squadra Stanislav Lobotka (8,207 km), che ha raccolto nel post match anche gli elogi da parte dell’allenatore della squadra avversaria, Cesc Fabregas, a margine del fischio finale.

Questi numeri certificano la qualità e la quantità di un centrocampo ormai ritrovato e che con l’innesto di Scott McTominay ha anche la capacità di aggiungere grande densità alla manovra di possesso e di ripiego, elemento ormai indispensabile per modo di intendere il calcio in questi ultimi anni, anche a livello internazionale.