“Ha già stravolto il Napoli”, Conte può sorridere dopo il Como: le pagelle dell’assoluto protagonista!

Il Napoli batte il Como e vola in testa alla classifica a +4 sulla Juventus. Dalla squadra è arrivata una netta reazione nel match contro i lombardi.

Antonio Conte è in testa alla classifica con il suo Napoli. No non è finzione, ma bensì realtà nonostante siamo solo alle settima giornata di campionato. Intanto, però, gli azzurri hanno lanciato un messaggio molto chiaro al campionato italiano dopo il successo contro il Como. Il match si è concluso sul punteggio di 3-1, ma in realtà è più importante focalizzarsi su quella che è stata la prova fornita dalla squadra, e dal condottiero azzurro direttamente dalla panchina.

Infatti, l’importanza di avere Antonio Conte in panchina è pressoché indescrivibile. Il tecnico è entrato nella testa dei giocatori, dando loro il proprio DNA vincente. Tutto ciò si riflette sul rettangolo verde, e permette alla squadra di godere dell’attuale primo posto in classifica. Non a caso, l’analisi sull’allenatore è da capogiro, visto il lavoro fin qui svolto in Campania.

Conte ha stravolto la sua squadra: l’analisi sul tecnico!

Antonio Conte continua a stupire in Italia. Il ritorno in Serie A non è arrivato per caso. L’allenatore azzurro è a caccia di riscatto, motivo per il quale ha come obiettivo trionfare a Napoli. Contro il Como è arrivata l’ennesima vittoria, la quale lancia gli azzurri in vetta e permette al tecnico di prendersi i dovuti complimenti. Di seguito l’analisi da parte de “Il Corriere dello Sport”.