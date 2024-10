Napoli, Lobotka a Sky: “Ogni partita come una finale di Champions! Su McTominay…”

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Como: Stanislav Lobotka carica la squadra prima del fischio d’inizio.

Sarà il Napoli di Antonio Conte ad aprire le danze della settima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 18:30 per affrontare il Como di Cesc Fabregas, forte di tre risultati utili consecutivi (2 vittorie e un pareggio). La squadra neopromossa si proietta alla sfida del Maradona dopo aver ottenuto due successi di fila negli ultimi due turni, a farne le spese sono state Atalanta ed Hellas Verona. Il pareggio, invece, è arrivato col Bologna.

Chi vive un momento positivo è proprio la formazione azzurra, pronta a confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime gare, in cui i partenopei hanno raccolto 5 risultati utili consecutivi. Trend che è valso la vetta in solitaria, primato che la squadra di Conte vuole rimarcare contro il Como. L’ultimo acuto targato Napoli è arrivato nella precedente giornata di Serie A ai danni del Monza. Nel mezzo il roboante successo per 5-0 in Coppa Italia contro il Palermo. Prima della sfida intera contro il Como, ha parlato uno dei protagonisti del club azzurro, Stanislav Lobotka.



Lobotka sprona la squadra prima del match

Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Como. Il centrocampista slovacco ha cercato di motivare la squadra, ma ha anche esaltato le qualità di mister Antonio Conte: “Pressione? Sappiamo che è una partita importante per noi. Il Como sta giocando un buon calcio. Dobbiamo essere concentrati, per noi ogni partita è come una finale di Champions League. Mister Conte ha cambiato la nostra mentalità e un allenatore spettacolare. È improntate per noi, combattiamo e lavoriamo l’uno per l’altro come ci dice lui”.

Su McTominay: “È un grandissimo giocatore ed è un brigassimo ragazzo. Il suo modo di giocare è diverso da Zielinski. Lui da il massimo per la squadra, stiamo facendo di tutto per farlo adattare”.