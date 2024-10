Napoli, la notizia è ufficiale: che novità

Nel pomeriggio è in arrivo una novità in casa Napoli: ad annunciarlo è stato proprio il club partenopeo attraverso i propri canali social.

Poche ore all’inizio dell’importantissimo match tra Napoli e Como. Dopo le vittorie contro Atalanta e Verona, la squadra di Cesc Fabregas proverà ad imporsi anche al Maradona, con Patrick Cutrone, reduce da una doppietta, che proverà a mettere il timbro anche oggi. La squadra di Antonio Conte vuole passare la sosta per le nazionali guardando tutti dall’alto, con i tre punti contro i lombardi che saranno molto importanti per il morale della squadra. Intanto, a poche ore dal calcio d’inizio, arriva un annuncio sui canali social del club: in arrivo il nuovo kit pre-match.

Napoli, nuovo kit pre-match in arrivo: verrà presentato questo pomeriggio

“Pre-Match Kit Reveal Today h 5.45 pm Stay Tuned“. Questo l’annuncio pubblicato sui propri canali social dal Napoli. Oggi pomeriggio verrà infatti svelato il nuovo kit pre-gara durante il riscaldamento della squadra per il match contro il Como, con i calciatori che lo indosseranno per la prima volta oggi al Maradona.

Cambia il kit ma non cambia l’obiettivo: continuare a vincere per rimanere da soli in vetta alla classifica di Serie A anche durante la pausa per le nazionali.