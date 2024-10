Differenze tra Conte e Spalletti? Anguissa messo alle strette in diretta, cos’ha risposto

Frank Zambo Anguissa, grande protagonista della vittoria del Napoli sul Como per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al match e non solo.

Il Napoli chiude questo secondo ciclo stagionale di partite con il sorriso: una vittoria, quella ottenuta ai danni del Como, che dà tre punti e un allungo – seppur momentaneo – in classifica di quattro punti. La prestazione non è stata esaltante per tutti i novanta minuti, merito anche della squadra ospite, ma gli uomini di Antonio Conte sono riusciti comunque a spostare l’inerzia della sfida a proprio favore, portando a casa tre punti molto pesanti, soprattutto per il morale.

A parlarne è stato il centrocampista della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il nazionale camerunense è stato uno dei migliori in campo anche contro il Como, confermando il suo ottimo stato di forma, palesato dal filotto di prestazioni positive fornite dall’ex giocatore del Fulham. Nel corso dell’intervento in questione, Anguissa – che è ormai un punto di riferimento per tutto lo spogliatoio – si è soffermato anche sul confronto tra Spalletti e Conte, che diviene sempre più ricorrente visti i risultati attuali.

News SSC Napoli, Anguissa parla a Sky Sport: l’intervista

Il centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Frank Zambo Anguissa, ha affidato ai microfoni di Sky Sport le sue impressioni a caldo, poco dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Como.

Di seguito, quanto dichiarato dall’ex Fulham all’emittente satellitare:

“Condizione fisica come quella di due stagioni fa? Abbiamo lavorato molto col mister. In ritiro è stato difficile ma l’abbiamo fatto per bene, adesso il lavoro duro sta pagando. Quando si lavora duro, poi si vince. È molto importante. Vedere i nostri tifosi così contenti è la cosa più importante per noi”.

Il centrocampista ha poi parlato anche del suo collega di reparto, Scott McTominay, autore del primo gol di Napoli – Como:

“Sono felice di giocare con lui. La cosa più importante è che gioca per il collettivo, è sempre facile per me giocare con un calciatore con questa capacità. Siamo contenti di averlo con noi”.

Infine, Anguissa si è soffermato anche sul paragone tra Spalletti e Conte, i due tecnici capaci di esaltarlo più di ogni altro, al momento: