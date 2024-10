Verso Napoli-Como, il quotidiano si sbilancia sulla formazione: le scelte di Conte

Domani, venerdì 4 ottobre, il Napoli scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como, nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A.

Contro il Como per cercare l’allungo in classifica, seppur momentaneo. La missione da parte degli uomini di Antonio Conte è chiara e i tifosi del Napoli sperano di chiudere in bellezza prima della seconda sosta della Nazionali della stagione. Proprio a proposito della pressione che l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha menzionato nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri al centro sportivo di Castel Volturno, il momentaneo +4 in classifica permetterebbe agli azzurri di dare un piccolo segnale alla concorrenza, anche se difatti il campionato è ancora lungo.

Servirà, però, massima attenzione da parte dei partenopei, che ospiteranno una squadra che, in questo primo scorcio di stagione, ha dimostrato di poter essere scomoda. Attenzione massima e nessun calo di concentrazione: il tecnico leccese detta la linea per portare ulteriore fieno in cascina. Quali saranno i calciatori che scenderanno in campo nella sfida di domani, venerdì 4 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona? L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che Conte potrebbe non cambiare più di tanto l’undici titolare che si è visto domenica scorsa contro il Monza.

News SSC Napoli, Conte pronto a confermare gli undici anti-Monza contro il Como

Il Napoli vuole portarsi a casa altri tre punti prima della seconda sosta delle Nazionali. Per farlo, però, dovrà superare l’ostacolo Como, squadra che ha ben figurato in questi primi impegni nel campionato di Serie A.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport che, a proposito della possibile formazione che potrà scendere in campo nella sfida di domani, venerdì 4 ottobre, ha scritto:

“Il Napoli si prepara ad affrontare il Como con la stessa formazione già schierata contro il Monza e con una squadra più o meno identica a quella che ha iniziato la partita con la Juve a Torino (l’unica eccezione è l’infortunato Meret). L’idea è questa, anche se ovviamente qualcosa se ne saprà di più dopo la rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno. (…) L’idea credibile è che Conte insisterà sul 4-2-4 varato da un paio di settimane“.

Inoltre, lo stesso quotidiano ha svelato come Scott McTominay continuerà a essere l’ago della bilancia: lo scozzese può alzare o abbassare la sua posizione in base a quelle che sono le esigenze tecnico – tattiche di un determinato momento del match.