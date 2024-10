UFFICIALE – I convocati della Georgia per i prossimi impegni: la decisione su Kvaratskhelia!

Khvicha Kvaratskhelia continua a brillare con il suo Napoli. L’esterno azzurro vive un ottimo periodo di forma nelle ultime settimane.

Sono giorni molto felici per Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano si è già calato nella nuova dimensione ideata da Antonio Conte, motivo per il quale in campo rende al meglio. Nelle ultime settimane, l’esterno ha fornito ottime prestazioni aiutando spesso i compagni con gol o giocate da urlo. Tutto ciò, non è passato di certo inosservato agli esperti che hanno “esaltato” nuovamente il classe 2001.

Intanto, però, dopo questo weekend la Serie A si fermerà per fare spazio alle Nazionali. Infatti, nelle prossime settimane torneranno gli impegni di Luciano Spalletti e non solo. Ovviamente, saranno tante le compagini impegnate e tra queste c’è anche la Georgia di Kvaratskhelia. Negli ultimi minuti, la Federazione ha svelato i convocati da parte del CT Sagnol in vista dei match contro Ucraina e Albania.

I convocati della Georgia: Sagnol scelte Kvaratskhelia!

La Georgia ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati in vista dei prossimi impegni contro Ucraina e Albania. Tra i protagonisti è ovviamente presente Khvicha Kvaratskhelia, ormai sempre più protagonista anche in Nazionale. Il CT Sagnol si fida ciecamente del georgiano, motivo per il quale ha scelto di inserirlo ancora una volta nella lista dei convocati. Il classe 2001 vive un periodo di forma ottimo, e potrebbe fare la differenza anche per il proprio paese.

Il ritiro della Nazionale è previsto per il prossimo 7 ottobre in Polonia. I match andranno in scena rispettivamente l’11 e il 14. La prima partita sarà contro l‘Ucraina, mentre l’altra sfida vedrà lo scontro tra Kvaratskhelia e l’Albania. C’è tanta attesa per vedere ancora una volta le prodezze del classe 2001. Non a caso, il calciatore è un vero e proprio beniamino nella sua nazione.