Rinnovo Kvara, in arrivo la decisione definitiva? Spunta il possibile indizio

Continua a tenere banco il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: sono in corso le trattative tra la SSC Napoli e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi circa il rinnovo di contratto.

Anche sotto la guida sapiente di Antonio Conte, Khvicha Kvaratskhelia è sempre più trascinatore del Napoli. Il numero 77 è a caccia di nuovi numeri record con la maglia azzurra, con la speranza di avvicinarsi a quelli della sua prima stagione all’ombra del Vesuvio, quella del terzo Scudetto della storia del club partenopeo. All’alba della sua terza stagione in Serie A, con la casacca del Napoli, continua a tenere banco la trattativa per il rinnovo di contratto: le parti sono in contatto per cercare l’accordo, nonostante il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna stia da tempo predicando calma.

Servirà, comunque, un compromesso tra le parti per arrivare (finalmente) alla fumata bianca, utile per allontanare una volta e per tutte le numerose sirene di mercato, come quelle della scorsa sessione estiva di mercato. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che svela la possibile data dell’incontro potenzialmente decisivo tra la dirigenza e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi.

Ultime news Napoli, a fine mese possibili novità: le ultime sul rinnovo di Kvara

I tifosi si attendono novità sul fronte Khvicha Kvaratskhelia, per quanto concerne la sua situazione contrattuale. Il Napoli e il suo entourage vogliono trovare l’accordo per estendere (e adeguare) il contratto attualmente in essere, anche se c’è ancora da lavorare a tal riguardo.

Di seguito, quanto riportato da Il Corriere dello Sport in merito alle ultimissime sulla trattativa per il rinnovo del fuoriclasse georgiano:

“Dopo la pausa, poi, il ds Manna incontrerà ancora il suo agente Mamuka Jugeli dopo la chiacchierata di lunedì a Napoli per il rinnovo: la trasferta a Milano con il Milan, a fine ottobre, potrebbe essere una buona occasione da indicare sull’agenda“.

Domenica 29 ottobre (giorno della sfida tra il Milan e il Napoli) potrebbe essere, dunque, la data giusta per l’incontro potenzialmente decisivo. Arrivano quindi conferme sulle notizie che già circolavano nelle scorse ore.

La speranza da parte di tutto l’ambiente, in primis di Antonio Conte che si è speso in prima persona per la sua permanenza, è che arrivi la tanto attesa fumata bianca. Le premesse, data la volontà reciproca di proseguire insieme, dopo la mancata partenza degli scorsi mesi, sembrano esserci tutte, ma è chiaro che il tutto va concretizzato tale scenario con le firme sui (nuovi) contratti.