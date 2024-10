Ricordi l’ultima sfida contro il Como? Nel Napoli giocava l’assistente di Conte

Ricordi quanto finì l’ultimo precedente tra il Napoli ed il Como? Ecco chi giocava e tra gli Azzurri c’era un futuro assistente di Antonio Conte

Napoli e Como tornano a sfidarsi dopo oltre 20 anni. Le due società hanno vissuto poi momenti completamente opposti nel corso di questi due decenni. In quella stagione 2003-04, l’ultima volta che gli azzurri affrontarono i lombardi, il club fallì e fu raccolto solo da De Laurentiis ad agosto, che ripartì praticamente da zero in Serie C. La cavalcata è poi nota.

L’annata 2003-04 in Serie B fu nefasta per il Napoli. Addirittura per cinque giornate, a causa di scontri tra tifosi napoletani e avellinesi, la formazione partenopea dovette giocare lontana dal San Paolo, verso Campobasso. In quella drammatica stagione conclusa al 14° posto, si susseguirono un paio di mister. Il primo era Agostinelli, esonerato dopo qualche mese; il secondo fu Luigi Simoni, che rimase fino al termine del campionato.

In Como-Napoli, ultima volta che le due squadre si sono affrontate prima di questa attuale stagione, c’era proprio Gigi Simoni sulla panchina azzurra. E in campo, c’era anche un futuro assistente di Antonio Conte.

Como-Napoli 20 anni fa: ecco chi giocava in azzurro

Il Napoli perse entrambe le partite di andata e ritorno contro il Como, che però concluse il campionato all’ultimo posto. La seconda, a febbraio 2004, si disputò in casa dei lariani. Simoni scelse di giocare con la linea a tre, un centrocampo a 5 e le due punte sicuramente note ai tifosi con maggior esperienza alle spalle: Dionigi e Sesa.

Quel Napoli scese in campo con Manitta tra i pali, un giovane Daniele Portanova, Marco Zamboni e Massimo Carrera. Proprio quest’ultimo è stato successivamente alla carriera da calciatore un assistente di Antonio Conte, sia alla Juventus che in Nazionale.

A centrocampo, invece, mister Simoni schierò Tosto e Martinez sulle fasce; in regia Perovic e Bernini e Olive mezzali. Le due punte, come detto erano Davide Dionigi e David Sesa. La gara contro il Como terminò 2-0 per i padroni di casa, con doppietta di Carparelli. L’arbitro? Era un giovane Nicola Rizzoli, che in seguito è diventato uno dei migliori direttori di gara a livello internazionale.

Ecco di seguito il tabellino:

COMO (3-5-2): Layeni, Piccolo, Lamacchi, Tarozzi, Femiano (42’st Rossigni), Belingheri, Colasante, Caremi, Ferrigno (31’st Greco), Carparelli, Ghirardello (15’st Chianese). Panchina: Griffo, Yapi, Benin, Massaro. All. Fascetti.

NAPOLI (3-5-2): Manitta, Portanova, Carrera, Zamboni, Martinez (20’st Montezine), Olive (31’st Vidigal), Perovic, Bernini, Tosto, Dionigi, Sesa (20’st Vieri). Panchina: Brivio, Marcolin, Cvitanovic, Pasiso. All. Simoni. MARCATORI: 16’st Carparelli, 35’st Carparelli.