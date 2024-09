De Laurentiis in lacrime: “Questo ci fa capire una cosa”, sentite cos’ha detto Conte

Antonio Conte in conferenza stampa è tornato sulla commozione di De Laurentiis e sui progetti futuri del Napoli.

Si torna a pensare completamente al campionato in casa Napoli. Archiviata la parentesi dedicata alle Nazionali, gli azzurri sono tornati a lavorare al Training Center di Castel Volturno per preparare la gara di domenica contro il Cagliari. I partenopei vogliono ottenere il terzo successo consecutivo in Serie A, obiettivo ampiamente sdoganato dal mister Antonio Conte.

Nel corso delle conferenza stampa odierna, l’allenatore del Napoli ha fatto capire quanto gli obiettivi della squadra azzurra siano proiettati verso l’alta classifica, ma per cullare sogni di successo è necessario ottenere continuità nelle vittorie.

Conte in conferenza stampa, cos’ha detto sulla commozione di De Laurentiis sui 20 anni del Napoli

Non solo la gara contro il Cagliari, la conferenza stampa di oggi è servita anche per parlare degli obiettivi societari della SSC Napoli, inoltre Antonio Conte ha voluto fare un passaggio sulle lacrime del presidente Aurelio De Laurentiis, che si è commosso ricordando i 20 anni di suoi gestione alla guida del club partenopeo. Ecco quanto detto da Conte:

“Già oggi faccio parte della storia di questo club e sicuramente mi dà orgoglio e soddisfazione. Il mio lavoro a Napoli è appena iniziato. Il presidente e la famiglia si sono impegnati per 20 anni e oggi è difficilissimo vedere famiglie che si impegnino per una società e piazza importante come Napoli. Va riconosciuto grande merito. È stata presa dalla Serie C ed è stata portata a grandi livelli. Le parole di Aurelio De Laurentiis e la sua commozione fanno capire quanto la sua famiglia si sia impegnata nei confronti dei tifosi e dei napoletani. Ha parlato di crescita importante, anche extra-campo. Anche quando sono arrivato all’Inter, Appiano Gentile era un disastro. Abbiamo lavorato molto sui campi. Ora il centro sportivo dell’Inter è un fiore all’occhiello. Penso che un centro sportivo può portare qualche punto in più in classifica alla fine dell’anno”.

Conte ha riconosciuto i meriti del Napoli e della società, gli sforzi del presidente Aurelio De Laurentiis hanno permesso al club partenopeo di essere al vertice del calcio italiano e di entrare nel top 20 del ranking europeo. Un bell’attestato di stima dell’allenatore per il proprietario del Napoli, che conferma anche come il rapporto sia assolutamente solido. Conte e De Laurentiis sono assolutamente allineati per riportare il Napoli ai vertici della classifica di Serie A.