Notizie SSC Napoli, Conte vuole tenere alta la concentrazione: una scelta lo conferma

Antonio Conte non vuole che il suo Napoli si conceda distrazioni alcune in vista del prossimo match di campionato contro il Como, in programma per venerdì pomeriggio.

Una settimana, quasi, da primo posto in classifica per il Napoli, che si gode un po’ di sereno dopo mesi difficili. La cura Conte sembra stia trovando fin da subito i primi riscontri, con una squadra che sta assumendo sempre di più, gradualmente, le caratteristiche della sua guida tecnica. Un segnale di non poco conto, considerando lo scenario in cui il tecnico leccese è arrivato nello scorso giugno.

Sembra quasi irreale pensare che, dopo poco meno di quattro mesi, la squadra azzurra può giocarsi addirittura l’allungo – seppur momentaneo – alle pretendenti. Servirà, per tale obiettivo, non sbagliare contro il Como, squadra neo promossa ma che ha dimostrato di poter dare fastidio. La compagine allenata da Cesc Fabregas, che ritroverà Conte da avversario dopo la parentesi in casa Chelsea, è una delle sorprese positive di questo inizio di stagione, con diverse individualità che sono già finite nel mirino di diversi top club. Per questo, Antonio Conte vuole evitare ogni tipo di distrazione, mandando la squadra in ritiro la sera prima della sfida, il cui fischio d’inizio è in programma per domani, venerdì 4 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona (alle ore 18:30).

Ultimissime news SSC Napoli, squadra in ritiro alla vigilia del Como: la decisione

Il Napoli questa sera si ritroverà in ritiro, a poche ore dalla sfida contro il Como di Cesc Fabregas. A renderlo noto è l’edizione odierna de La Repubblica.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano in questione a proposito della scelta da parte di Antonio Conte di andare in ritiro:

Conte ha sottolineato (in conferenza stampa, ndr): “Nove punti nelle prossime tre sfide? Li ho chiesti al gruppo, certo, però attraverso il lavoro. Non sarà facile e dovremo affrontare ogni gara come martelli, concentrandosi su un avversario alla volta. Domani sarà tosta, lo so”. L’ex ct della Nazionale ne ha viste tante e non vuole distrazioni. “È la mentalità che sto portando”. Ma per evitare rischi stasera tutti in ritiro…

La squadra si ritroverà, dunque, in serata, nell’attesa del fischio d’inizio di Napoli – Como: una sfida che può regalare una vetta in solitaria in vista della seconda sosta per le Nazionali, dopo la quale gli azzurri saranno impegnati contro l’Empoli (il 20 ottobre, ndr).