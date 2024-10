Kvaratskhelia ci riprova: lanciata la sfida a Leao

Khvicha Kvaratskhelia ruba la scena, piace a Conte e non solo: ora ci riprova, la Serie A si è accorta della crescita del georgiano

Kvaratskhelia o Leao? È la domanda che tifosi ed esperti si pongono costantemente. Sono le due stelle del campionato italiano. Su questo c’è poco da discutere. Sì, la Serie A ha anche tanti altri campioni, ma i due attaccanti di Napoli e Milan sono quelli più divisivi. Giocano nello stesso ruolo, ma lo interpretano in modo diverso.

Da inizio stagione, l’attaccante rossonero è stato subissato di critiche dai suoi stessi supporter. Leao sta attraversando un periodo altalenante, non riesce a dare continuità. Kvara, invece, riesce ad essere continuo e sta crescendo a vista d’occhio. Con l’addio di Osimhen, è lui il punto di riferimento della squadra, nonostante la presenza di Romelu Lukaku, che di carisma e leadership ne ha da vendere. Il georgiano, però, appare molto responsabile e consapevole di quello che gli succede attorno. Sa bene quanto quest’anno sia fondamentale per se stesso. La cura Conte sta sicuramente funzionando anche per lui.

Kvaratskhelia tra i migliori di settembre, Leao non c’è

La Serie A ha inserito nuovamente Kvaratskhelia tra i migliori calciatori del mese di settembre, come accaduto per agosto. In quel caso, vinse Thuram, ma l’attaccante del Napoli era tra i candidati alla vittoria del riconoscimento. E ora gli appassionati possono votare il loro giocatore preferito. Tra le opzioni, oltre al georgiano, spuntano dei nomi particolari che in effetti hanno disputato un ottimo mese.

Innanzitutto, c’è Gleison Bremer. Il difensore infortunatosi in Champions League è stato protagonista con la Juventus nell’arco di tutto settembre. Autore di prestazioni convincenti, come quella contro Lukaku in Juve-Napoli. Oltretutto, ha contribuito a non subire neanche un gol in Serie A. Poi c’è Cutrone, attuale capocannoniere del campionato con 4 gol. È presente anche Pulisic tra i migliori giocatori del mese e anch’egli come l’attaccante del Como ha siglato 4 reti. Il giocatore del Milan sta vivendo un momento di forma smagliante. Anche meglio del compagno di squadra Rafael Leao, grande assente di questa lista.

E ancora, la Serie A ha inserito anche Dimarco e Castro. L’esterno dell’Inter è indubbiamente tra i giocatori più in forma del campionato; Mentre l’argentino e titolare del Bologna è stato autore di tre gol in tre partite nel mese di settembre. Anche per lui entrata di diritto tra le opzioni da scegliere. È possibile votare la propria preferenza cliccando su — LINK — e scegliere tra i sei calciatori. Il vincitore conquisterà il premio “Player of the Month Settembre”.