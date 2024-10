Rinnovo Kvaratskhelia, incontro tra Manna e l’agente: ecco come è andata

Il rinnovo di Kvratskhelia resta un tema caldo in casa Napoli. Il d.s. Giovanni Manna ha incontrato l’agente del calciatore: ecco come è andata

Il super inizio di stagione del Napoli ha virato l’attenzione dei tifosi verso il campo. Gli azzurri sono tornati ad essere entusiasmanti e a far divertire il pubblico. Al Maradona sono tornati i sorrisi e i 3 punti. La squadra è in testa alla classifica con 4 vittorie e 1 pareggio dopo 6 giornate di campionato e, considerando anche la Coppa Italia sono 4 i clean sheet consecutivi arrivati tra fine agosto e settembre.

Un ruolino di marcia importante, che ha attirato l’attenzione anche degli addetti ai lavori e dei tifosi neutrali. Il Napoli non si può più nascondere per i media, ma Antonio Conte predica la calma. “E’ giusto far sognare i tifosi”, ha detto in conferenza stampa, ma lui rimarrà con i piedi per terra. Deve continuare a lavorare con la squadra per mantenere alta la concentrazione e la tenuta fisica, dato che il campionato è ancora lunghissimo.

Kvaratskhelia, novità sul rinnovo: l’incontro tra Manna e l’agente

Per riuscire in questa impresa, Conte avrà bisogno dei suoi uomini migliori, nelle condizioni fisiche e mentali migliori. Ovviamente, tra questi, c’è Khvicha Kvaratskhelia, che ha già iniziato con il piede giusto la stagione. Sono 3 le firme del georgiano in 6 partite di campionato e il 77 non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il suo contratto, però, non è stato ancora perfezionato dopo quanto fatto vedere sul campo.

Da settimane vi riportiamo l’intenzione del Napoli di adeguare lo stipendio del proprio giocatore, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo. Il contratto di Kvaratskhelia scadrà nel 2027 e la società spinge per un rinnovo almeno fino al 2029. L’ostacolo principale, però, resta quello economico. Da parte del calciatore, l’entourage chiede 8 milioni di euro all’anno, mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 6, gli stessi che percepisce Romelu Lukaku.

Stando a quanto riferito questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, nella giornata di ieri. il .d.s Giovanni Manna avrebbe incontrato Mamuka Jugeli, agente di Kvara, proprio per discutere del contratto. Una chiacchierata perlustrativa per capire la situazione e fare il punto sul rinnovo. Dall’incontro non è stato ancora raggiunto un accordo, ma le parti si dovranno incontrare nuovamente.

Molto probabilmente dopo la sosta, Manna avrà modo di parlare nuovamente con Jugeli, ma per il momento la priorità resta il campo. Il Napoli, infatti, avrà ancora 3 giorni e mezzo, oggi compreso, per preparare la sfida contro il Como di venerdì prossimo in programma al Maradona dalle 18.30.