“Non lo dimenticherò mai!”: le dichiarazioni da brividi di Elmas

Parole pregne di emozione per Elif Elmas: l’ex giocatore del Napoli ha ricordato la sua esperienza in azzurro a poche ore dalla sfida tra il suo Lipsia e la Juventus.

Elif Elmas è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Scudetto del Napoli. Il giocatore macedone ha trascorso diversi anni a Napoli riuscendo a diventare un calciatore sempre più importante, seppur non essendo mai in grado di rivelare tutto il suo vero potenziale. Sprazzi di Elmas sono emersi durante la sua esperienza azzurra, ma molti sono sicuri che il calciatore macedone non abbia dimostrato tutto il suo valore all’ombra del Vesuvio.

Al netto di questo, però, Elmas può vantare di essere stato uno dei calciatori che ha contribuito a riportare lo Scudetto a Napoli dopo ben 33 anni. Adesso lo stesso Elif si troverà nuovamente di fronte una delle rivali storiche dello stesso Napoli, la Juventus, che affronterà proprio il Lipsia dove oggi gioca l’ex azzurro.

Elmas, parole da brividi ed il ricordo del Napoli

“La Coppa Italia vinta contro la Juventus? Al tempo ero arrivato in Italia da soli sei mesi, stavo ancora cercando il mio posto in squadra”, ha detto il giocatore ai canali ufficiali del club tedesco. “Quattro anni più tardi, ho vinto uno scudetto a Napoli ed è qualcosa che non dimenticherò mai”, le parole del giocatore macedone che ricorda con emozione l’esperienza napoletana.

“Sicuramente sto diventando un giocatore più completo, ma posso migliorare ulteriormente. Spero che l’esperienza che sto vivendo a Lipsia mi aiuterà a raggiungere questo scopo”, ha ancora detto Elif. Il Lipsia, come detto, affronterà proprio la Juventus in Champions League.