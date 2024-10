Il Napoli ha blindato il gioiello, arrivata la firma sul contratto

In queste ore è arrivata la firma sul contratto: il Napoli ha deciso di blindare un gioiellino delle giovanili azzurre.

Nell’idea del Napoli per il futuro c’è sicuramente la necessità di andare a lavorare sui giovani, costruendo tra le proprie mura quella che potrà rappresentare la struttura per il futuro. E cosi dal mercato si cerca sempre di lavorare su giocatori che possano rappresentare un valore nel lungo periodo, ma da qui ai prossimi anni ci sarà sempre più la necessità di guardare in casa propria, crescere i propri talenti e plasmarli in modo da renderli pronto al calcio dei grandi.

In queste ore il Napoli ha lavorato proprio su questo, e cosi è arrivata una firma importante per un giovane che alcuni definiscono un vero e proprio talento: si tratta di Vincenzo Prisco, classe 2008 che in queste ore ha firmato il suo primo contratto da professionista proprio con la squadra azzurra.

Napoli, Prisco ha firmato: blindato il giovanissimo 2008

Centrocampista mancino dai piedi buoni, Prisco ha firmato in queste ore il suo primo contratto da professionista e l’ha fatto proprio col Napoli: capitano del Napoli U17 e punto fermo della nazionale di categoria, per Vincenzo si aprono ore nuovi scenari per il futuro.

Ad un mese dal compimento dei 16 anni, infatti, la società partenopea ha deciso di blindarlo. Molte squadre (anche dall’estero) avevano messo gli occhi su questo giovane talento nativo di di San Giorgio Cremano.