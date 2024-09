Serie A, arriva una clamorosa indiscrezione: c’entra una diretta avversaria del Napoli!

Sono ore caldissime per un club italiano. Infatti, sarebbe nata una clamorosa indiscrezione che riguarderebbe un’avversaria del Napoli.

La stagione è iniziata da poche settimane, ma non mancano le sorprese. In giro per il mondo i campionati sono ormai avviati, e diversi club stanno faticando più del previsto. Su tutti c’è il Manchester United, il quale ieri ha ottenuto l’ennesima sconfitta contro il Tottenham per 0-3 a Old Trafford. Il tutto, ovviamente, non sta piacendo alla società che starebbe valutando un possibile esonero di Erik ten Hag. Quest’ultimo, è fortemente a rischio dopo il ko, anche se il suo futuro verrà analizzato durante la prossima sosta per le Nazionali.

Intanto, però, la dirigenza londinese starebbe valutando diversi nomi per la panchina. In modo particolare sono due gli “obiettivi” della società, la quale guarda con moltissima attenzione all’Italia. Infatti, il nome di Simone Inzaghi è molto caldo nelle ultime ore. Il Manchester United punterebbe volentieri sul tecnico dell’Inter, anche se si tratterebbe di una trattativa a dir poco clamorosa. Di seguito i dettagli dell’incredibile indiscrezione.

Il Manchester United punta Inzaghi: possibile ribaltone per l’Inter!

Il Manchester United potrebbe letteralmente “sconvolgere” il calcio italiano e l’intera Serie A. Come riportato dal quotidiano “Daily Star” la società inglese starebbe pensando all’esonero di Erik ten Hag dopo l’ennesima sconfitta. Nella lista dei possibili sostituti, sarebbe presente anche Simone Inzaghi. L’attuale tecnico dell’Inter è finito nel mirino della dirigenza a causa degli ottimi risultati raggiunti con i nerazzurri.

Al momento si tratterebbe solo di una clamorosa indiscrezione lanciata dal quotidiano inglese. Va però ricordato che qualora il Manchester United dovesse tentare l’affondo, l’ultima parola spetterebbe all’Inter e ovviamente a Simone Inzaghi. Quest’ultimo, ha un contratto con i nerazzurri fino al 2026, motivo per il quale l’addio appare molto complesso.