“Ha scelto il Napoli per…”, svelati gli obiettivi di Conte: poi l’analisi sul gruppo azzurro

Il Napoli di Antonio Conte continua a stupire tutti. Intanto, l’esperto ha analizzato la scelta del tecnico salentino di approdare in Campania.

Antonio Conte è tornato in Serie A e l’ha fatto alla grande. Il tecnico azzurro ha scelto Napoli e il Napoli per ripartire, o meglio per prendersi le proprie rivincite proprio nel campionato italiano. Non a caso, nonostante le tante possibilità, l’ex Juventus ha provato a rilanciarsi nella massima serie da lui più amata. Infatti, l’Italia sarà per sempre la casa del tecnico. Proprio nella penisola ci tiene a fare bene, e questo è possibile notarlo dalle prime prestazioni dei partenopei. Quest’ultimi, hanno già assimilato i concetti del proprio condottiero, e al tempo stesso hanno creato un carattere diverso, molto più combattivo.

Ad oggi, il Napoli di Antonio Conte è infatti una sorpresa. Al tempo stesso, però, l’allenatore non lo è affatto. Infatti, le sue qualità sono già note da diversi anni e ricordato “esperienze fallimentari” risulta davvero impossibile. Non a caso, Aurelio De Laurentiis e il tecnico salentino si son scelti a vicenda e l’hanno fatto per riportare il club dove merita. A tal proposito, Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando quella che è stata la scelta dell’ex Juventus e Inter.

Biasin: “Conte è il primo a pensare che il Napoli sia da scudetto”

Antonio Conte è uno dei protagonisti più chiacchierati delle ultime settimane. L’attuale allenatore del Napoli ha rubato la scena grazie alle prestazioni della sua squadra e non solo. A tal proposito, Fabrizio Biasin ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Pressing” in onda su Mediaset analizzando quelle che sono le idee del tecnico e non solo. Di seguito le sue parole.

“Conte è il primo a pensare che il Napoli sia da scudetto. Non ammetterà mai questa cosa, ma se sceglie una piazza è perché crede ci sia la possibilità di vincere subito. Lui non pensa mai al secondo posto, non prende proprio in considerazione questa ipotesi. Secondo me ci sono tutte le caratteristiche per fare bene. La rosa è molto importante. Conte sceglie una squadra solo ed esclusivamente se ha l’impressione di poter fare fin da subito grandi cose. Senza coppe e con un mercato ideale sapeva di poter vincere subito”.

Le parole dell’esperto svelano quelli che sono gli obiettivi di Antonio Conte. Quest’ultimo, continuerà a lavorare assieme alla sua squadra per provare a regalare il quarto scudetto al Napoli dopo l’ultima stagione molto deludente.