“Contatti per il rinnovo”, De Laurentiis pronto a blindare un azzurro: l’offerta è da capogiro!

Arrivano novità in merito al rinnovo di contratto di Khvicha Kvaratskhelia: la rivelazione dalla redazione di Sky Sport.

A Napoli il morale è senza dubbio altissimo dopo la vittoria, per 2-0, contro il Monza. Tre punti che valgono la testa solitaria in classifica, con all’orizzonte la possibilità di poter allungare – seppur momentaneamente, in attesa delle avversarie che giocheranno successivamente – nella partita di venerdì contro il Como.

Tra i protagonisti della sfida contro la squadra di Alessandro Nesta, c’è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia: autore del secondo gol degli uomini di Antonio Conte, il georgiano si sta confermando come un pilastro per il Napoli dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Si rende, dunque, necessario approfondire quanto prima la questione legata al rinnovo di contratto, al netto delle dichiarazioni di facciata.

A fare il punto della situazione è la redazione di Sky Sport, secondo cui in queste ore c’è stato un contatto tra il club partenopeo e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi. Infatti, al momento la priorità assoluta della dirigenza è quella di “blindare” l’esterno azzurro, ancor più per evitare un possibile assalto da parte di una big europea nei prossimi mesi.

Il Napoli lavora al rinnovo di Kvara: le ultime sull’incontro odierno

Sono ore caldissime per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, grazie all’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembrerebbe aver ritrovato la giusta condizione fisica e mentale. Infatti, le ultime prestazioni del georgiano sono state molto importanti, basti ripensare alla rete siglata contro il Monza nel match di ieri. A tal proposito, come riportato da “Sky Sport” la dirigenza starebbe lavorando ininterrottamente al rinnovo del calciatore. Oggi, è andato in scena un incontro importante che è servito a discutere nuovamente i dettagli del prolungamento. Le parti si son date appuntamento dopo la prossima pausa per le Nazionali, in modo tale da riuscire a concludere la trattativa.

L’offerta presentata dal Napoli è molto importante, ancor più considerando le cifre. Infatti, Kvaratskhelia andrebbe a guadagnare sei milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus. Naturalmente, si tratta di una proposta molto allettante da parte del presidente De Laurentiis, il quale però vuole blindare l’esterno.

Ad oggi, il georgiano ha altri tre anni di contratto ma il rinnovo permetterebbe ad Antonio Conte di lavorare con più tranquillità. Infatti, quello del Napoli è un progetto a lungo termine, motivo per il quale la società vuole blindare i propri talenti assecondando anche le richieste del tecnico salentino.