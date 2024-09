“Stava per lasciare il Napoli”, Conte frena tutto: il retroscena sul clamoroso addio!

Il Napoli di Antonio Conte ha già una formula perfetto per eccellere in campo. I risultati sono il frutto della lavora della squadra, del tecnico e dei suoi collaboratori.

L’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembrerebbe funzionare alla perfezione. Il tecnico salentino è voglioso di fare bene, motivo per il quale fin dal suo arrivo ha sottolineato quale fosse l’obiettivo principale: il lavoro sul campo. Quest’ultimo, sta dando ai partenopei un netto vantaggio rispetto agli avversari, vista l’incredibile preparazione atletica andata in scena prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro.

La squadra ha svolto molti allenamenti con l’obiettivo di arrivare all’inizio della stagione con una forma ottimale. Tutto ciò, si è giustamente “avverato” grazie al lavoro sul campo. Naturalmente, il merito è del tecnico e di tutto il suo staff, il quale continua a lavorare con grossa professionalità per migliorare la condizioni dei ragazzi. A tal proposito, è emerso un importante retroscena su un uomo fidato dell’allenatore azzurro.

Un membro dello staff di Conte stava per lasciare il Napoli: il retroscena

La figura di Antonio Conte non va analizzata semplicemente come “allenatore”. Il tecnico azzurro cura in modo particolare i dettagli, i quali poi fanno la differenza in campo. Infatti, il tecnico salentino “possiede” i suoi uomini fidati e si fida ciecamente del lavoro che essi svolgono. Come riportato da “La Repubblica” dopo l’ottima prestazione estiva, l’allenatore azzurro stava per perdere un membro del suo staff. Infatti, Mauro Sandreani ha ricevuto un’offerta importante dall’Arabia Saudita, la quale però è stata rispedita al mittente. Infatti, l’esperto sarà ancora presente a Napoli per i prossimi mesi.

Ad oggi, è possibile sottolineare che tutto lo staff abbia svolto un lavoro eccellente sul gruppo squadra. A tal proposito, la permanenza dell’esperto è l’ennesima nota positiva per Antonio Conte. Quest’ultimo, si fida ciecamente delle sue scelte e rimpiazzare un uomo fidato sarebbe stato più difficile del previsto.