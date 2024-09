Napoli primo in classifica, Di Lorenzo non ha dubbi: l’avviso

A margine della vittoria contro il Monza, Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Giovanni Di Lorenzo è stato protagonista in questa partita e per la buona prestazione messa in mostra e per un episodio dubbio in cui è rimasto coinvolto all’interno dell’area di rigore del Monza a seguito di un contatto con Bianco, centrocampista della squadra di Nesta. Tralasciando ciò, Di Lorenzo ha mostrato uno spirito positivo e le sue parole sono indicative.

Di Lorenzo sicuro: “Il lavoro paga, ecco cosa ci può dare Conte”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la convincente vittoria contro il Monza che ha classificato il Napoli al vertice della Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: “Fa piacere essere in testa alla classifica perché dopo tanti sacrifici fatti in settimana, è gratificante essere primi”.

In merito al suo rapporto con il nuovo allenatore, ha affermato: “Conte? C’è grande rispetto, seguendo il mister miglioreremo moltissimo ma siamo ben focalizzati sulla stagione per riportare il Napoli dove merita”.

Sulle possibili analogie con la squadra scudettata di Luciano Spalletti: “Quell’annata fa parte del passato, è pasata anche un’altra stagione di mezzo. Sappiamo che sarà un campionato difficile e nessuno ci regalerà niente. Sta nascendo un nuovo gruppo con nuovi ragazzi che ci hanno arricchiti“.