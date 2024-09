Napoli-Monza, incredibile gesto dei tifosi azzurri: succederà questa sera al Maradona!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Monza che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco cosa succederà a Fuorigrotta.

Il Napoli si appresta a scendere di nuovo in campo dopo l’ultima vittoria contro il Palermo. Il match di Coppa Italia si è concluso sul punteggio di 5-0, con gli uomini di Antonio Conte che hanno guadagnato il passaggio al turno successivo. Adesso, però, è il momento di tuffarsi nuovamente nel campionato dopo il pareggio esterno contro la Juventus. Milan, Inter e i bianconeri hanno già ottenuto i tre punti, motivo per il quale ora la palla passa proprio ai partenopei. Quest’ultimi dovranno provare ad ottenere l’ennesimo successo, in modo tale da restare “attaccati” alle zone alte della classifica.

Il match, però, sarà tutt’altro che facile. Infatti, di fronte al Napoli ci sarà il Monza di Alessandro Nesta. Quest’ultimo, sta faticando e non poco nella sua prima esperienza in Serie A, motivo per il quale si aspetta una reazione da parte della sua squadra. C’è tanta voglia di ripartire e si proverà a farlo proprio allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio l’impianto di Fuorigrotta trasmetterà tanto entusiasmo grazie ai tifosi partenopei.

Napoli-Monza, il Maradona verso il sold out: le ultime

Napoli-Monza andrà in scena alle ore 20:45 allo stadio Maradona. A Fuorigrotta ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, visto il momento davvero magico della squadra. Quest’ultima, ha già assunto il DNA di Antonio Conte, motivo per il quale c’è tanto entusiasmo nell’ambiente. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” sono attesi circa 50mila spettatori allo stadio Diego Armando Maradona. I sostenitori partenopei son pronti a spingere la squadra verso l’ennesima vittoria stagionale che proietterebbe il club nelle zone altissime della classifica.

Oltre ai tifosi, però, stanotte sarà una notte magica per l’intero ambiente azzurro. Infatti, ad assistere al match ci sarà anche Luciano Spalletti. Naturalmente, si tratta del tecnico che ha permesso al Napoli di conquistare il terzo scudetto solo due anni fa. L’attuale CT della Nazionale assisterà alla partita dalla tribuna, e non è da escludere un vero e proprio elogio da parte dei tifosi partenopei. Quindi, la sfida contro il Monza sarà certamente condita da un clima molto speciale, il quale potrebbe aiutare la squadra a fare ancora meglio. L’unico obiettivo è però la vittoria, vista l’importanza della partita che potrebbe essere già uno spartiacque importante per la Serie A.