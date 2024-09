Gilmour ha scelto la sua casa a Napoli, la decisione è da brividi: avrà un vicino speciale!

Billy Gilmour ha scelto la sua nuova casa per l’esperienza a Napoli. Lo scozzese ha preso una decisione del tutto inedita.

La sessione di mercato estiva ha portato a Napoli tanti nuovi calciatori. Alcuni di questi, provengono da realtà totalmente diverse ma a causa del mercato internazionale del club si trovano a vivere un’esperienza del tutto nuovo. Ad esempio, diversi protagonisti come Scott McTominay e Billy Gilmour militavano in Premier League, conducendo uno stile di vita del tutto diverso. In questo momento, è infatti in corso un periodo di ambientamento che sarà poi utile per esprimersi al meglio sul rettangolo verde. Oltre a ciò, ci sono naturalmente le questioni extracampo.

Infatti, proprio Billy Gilmour sarebbe alle prese con la sua nuova casa. L’ex Brighton sta vivendo a pieno la nuova esperienza in Campania, e avrebbe scelto la dimora ideale per lui e la sua famiglia. Dunque, il centrocampista scozzese avrebbe scelto una posizione ideale per essere sempre vicino al centro sportivo. A tal proposito, la casa si trova al Villaggio Coppola, dove sarà presente anche un vicino di casa speciale.

Gilmour prende casa al Villaggio Coppola: sarà il vicino di Hamsik

Billy Gilmour si sta pian piano ambientando nel mondo Napoli. Il calciatore è alle prese con diverse questioni, una su tutte è ovviamente legata al cambio di vita dall’Inghilterra all’Italia. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” lo scozzese non starebbe perdendo tempo e avrebbe scelto già la sua nuova casa. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“Billy come Marek. Un giocatore del Napoli torna a vivere a due passi dal centro sportivo di Castel Volturno: Gilmour, infatti, ha deciso di prendere casa al Villaggio Coppola, poche centinaia di metri da casa azzurri e due passi da casa Hamsik e dal mare. Marekiaro ha vissuto per anni in una villa che poi ha acquistato e che frequenta ancora in vacanza. La prossima volta, troverà un vicino di casa scozzese”.

La scelta dello scozzese è molto comprensibile. Infatti, il giocatore ha scelto di non essere troppo distante dal centro sportivo azzurro anche a causa dei tanti appuntamenti in programma. La squadra sarà quasi sempre impegnata per gli allenamenti, motivo per il quale sarà molto importante essere costantemente vicini al campo base dei partenopei.