“È troppo facile parlare”, Conte attacca: il mister del Napoli ci va giù duro

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel post partita contro il Monza.

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al match disputato contro il Monza. Il Napoli ha ritrovato la vetta della classifica dopo più di un anno e mezzo e l’allenatore salentino ha cercato di calmare gli animi, evitando di fare proclami illusori e lasciando soltanto ai tifosi la facoltà di poter sognare. Il lavoro svolto finora, infatti, dovrà essere prolungato anche durante la sosta in cui cercherà di recuperare a pieno alcuni calciatori: “Sfrutteremo la sosta per migliorare la condizione fisica anche di David Neres“.

Conte mette in riga i suoi: “Dobbiamo lavorare siamo ancora indietro”

L’allenatore del Napoli è stato fin da subito molto chiaro: il Napoli deve ancora migliorare. L’ex Inter ha detto la sua su quella che potrebbe essere l’ambizione del Napoli in rapporto al valore delle altre squadre: “Ambizione scudetto? Il vantaggio è allenare tutta la settimana i miei ragazzi mentre lo svantaggio e il livello tecnico comparato con le altre squadre, pretendenti al titolo. Noi guardiamo la realtà e dice che siamo molto lontani da fari voli pindarici. Dobbiamo sudarci la partita e crescere perché non sono passate neanche tre mesi e il presidente aveva parlato di ricostruzione”.

Concetto chiarissimo che lascia trapelare nient’altro che la realtà. Su questa scia, Conte ha poi proseguito, attaccando coloro che cercano di mettere pressione agli azzurri: “Troppo facile parlare, ho un minimo di esperienza per dire ciò. Lasciamo ai tifosi il sogno e so che la realtà è quella di lavorare tanto. Sono andati via in 14, tra cui Osimhen e Zielinski, e ne sono arrivati solo 7. Detto ciò, faremo di tutto per tornare a competere “.

Sulla prestazione e condizione fisica di Romelu Lukaku, invece, ha affermato: “Lukaku può tornare ai livelli dell’Inter? Deve tornare ai suoi livelli certamente, così per lui come per tutti per cercar di centrare l’obiettivo comune. Gli stiamo facendo fare il doppio degli altri per farlo rientrare in condizione, oggi ha lavorato tanto per la squadra ma se fa gol è sempre meglio. Lukaku andrà in Nazionale? L’importante è che si debba allenare in un certo modo per rientrare in condizione”.