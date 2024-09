Spalletti a Napoli, gesto iconico: aiuterà centinaia di persone

Gesto iconico di Luciano Spalletti per la città di Napoli: così aiuterà centinaia di persone

Luciano Spalletti sa come lasciare il segno. Questo è indiscutibile. E ancora una volta si dimostra un uomo dai grandi valori. Ha dato tutto a Napoli e continua ad essere riconoscente per una città che l’ha voluto bene, fino ad amarlo alla follia nell’anno dello Scudetto.

Il mister ha lasciato il club azzurro a seguito della vittoria del tricolore, nonostante fosse legato alla società per un altro anno. De Laurentiis non l’ha trattenuto, perché il mister voleva fermarsi un po’ dopo un anno complesso, culminato con la vittoria del titolo. Del suo primo Scudetto, il terzo per la società partenopea. Successivamente, si è presentata la possibilità di allenare la Nazionale a causa delle dimissioni di Roberto Mancini. Così, Spalletti ha accettato l’incarico della FIGC, mantenendo però sempre un ottimo rapporto con la città di Napoli e i suoi ex tifosi. Ora, i napoletani hanno un motivo in più per volgergli bene.

Spalletti dona la sua auto all’ospedale Santobono: ecco a cosa servirà

Infatti, il commissario tecnico della Nazionale italiana donerà la sua auto all’Ospedale Santobono. E non si tratta di un auto qualsiasi. Spalletti dona la sua FIAT Panda griffata dal Vesuvio azzurro e dal tricolore, con tutte le firme dei calciatori vincitori dello Scudetto con il Napoli. Questo veicolo sarà a disposizione dell’ospedale per implementare ulteriormente il servizio di medicina a domicilio.

Insomma, un gesto non banale da parte dell’ex allenatore azzurro, che si priva di un ricordo importante per metterlo a servizio della comunità napoletana. E quell’auto, una volta che girerà per le strade della città, porterà a strappare un sorriso. Lunedì 30 settembre, presso il presidio ospedaliero Santobono, avverrà la consegna della FIAT Panda e ci sarà anche Luciano Spalletti.