Napoli Basket, si avvicina il debutto in Serie A: coach Milicic svela il piano partita

Il debutto del Napoli Basket in campionato si avvicina, dopo l’esordio stagionale in Supercoppa contro Bologna: coach Milicic svela il piano partita

Domenica 29 settembre c’è il debutto stagionale in Serie A per il Napoli Basket, che affronterà in trasferta Estra Pistoia. Il roster di coach Igor Milicic è completamente rivoluzionato e abbiamo iniziato ad apprezzarlo nella final four di Supercoppa italiana.

Gli azzurri non hanno raggiunto la finale contro Milano. Bologna ha dimostrato di essere superiore e di avere una squadra lunga, capace di reggere all’urto della tentata rimonta firmata da Zach Copeland. Proprio la guardia classe 1997 sarà l’ex della partita contro Pistoia. “Abbiamo una squadra più forte dell’anno scorso” ammette coach Milicic a poche ore dal nuovo esordio in campionato.

“Giochiamo in trasferta e questo già rende la gara una grossa sfida – spiega l’allenatore del Napoli Basket alla vigilia – Vogliamo disputare una partita solida applicando in campo le nostre regole e mettendo in pratica quei dettagli sui quali abbiamo lavorato in questo periodo. Siamo pronti fisicamente e non vediamo l’ora che abbia inizio questa stagione”. Insomma, Milicic non nasconde l’ambizione di voler dominare la gara, soprattutto sul piano fisico. Servirà iniziare con il piede giusto per mettere in cassaforte questi primi due punti. Estra Pistoia-Napoli Basket è in programma domenica 29 settembre alle ore 19:00 e sarà visibile su DAZN.