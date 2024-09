“Possibile cessione a gennaio”, il Napoli è pronto a riflettere: un azzurro è in bilico!

Il mercato è terminato, ma in casa Napoli si continua a lavorare per il futuro. Un azzurro sarebbe in bilico dopo le ultime prestazioni deludenti.

La stagione del Napoli è iniziata alla grande con ben tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro di campionato. Oltre a ciò, la squadra ha già superato due turni di Coppa Italia contro Modena e Palermo. La sfida contro i rosanero è andata in scena ieri sera, con il match che si è concluso sul punteggio di 5-0. La prestazione fornita dai partenopei è stata ottima, motivo per il quale anche il pubblico ha apprezzato l’impegno messo in campo. I protagonisti, però, son stati ben diversi dai “soliti noti” visto il turnover ideato da Antonio Conte.

Il neo allenatore azzurro ha deciso di dare spazio a chi gioca meno, e l’ha fatto in una serata non scontata. Le risposte arrivate sul campo sono state importanti, basti ripensare a Cyril Ngonge. Quest’ultimo, è sceso in campo dal primo minuto proprio come Giacomo Raspadori, il quale però non è riuscito a brillare. L’attaccante azzurro continua a faticare e i nuovi acquisti hanno complicato ancor più le cose. Nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli sulla possibile cessione dell’attaccante della Nazionale.

Il Napoli valuta il futuro di Raspadori: può partire a gennaio

Sebbene la sessione di calciomercato si sia conclusa, il Napoli continua ad essere molto attivo in merito al futuro. Il DS Manna assieme ai suoi collaboratori starebbe valutando una possibile cessione da novanta. Si tratta di Giacomo Raspadori, il quale non è centrale nel nuovo progetto ideato da Antonio Conte. Come riportato da “Calciomercato.com” l’ex Sassuolo continua a faticare e l’ha dimostrato anche nel match di Coppa Italia contro il Palermo. Oltre a ciò, anche il gol comincia ad essere un problema con l’ultima marcatura che risale allo scorso 7 aprile contro il Monza, prossima avversaria degli azzurri.

I numeri, però, non sono gli unici dati a far riflettere la società. Infatti, anche i nuovi acquisiti hanno “chiuso” lo spazio a disposizione dell’ex Sassuolo. Al momento, non è certamente al primo posto nelle gerarchie di Antonio Conte. A tal proposito, non sono da escludere possibili novità in vista dei prossimi mesi. Tra le file azzurre potrebbero nascere alcune riflessioni importanti in vista del mercato di gennaio. Non a caso, il giocatore potrebbe trasferirsi altrove per avere più spazio a disposizione.